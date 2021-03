Proiect în premieră dedicat femeilor din România - „Women in Data Science by Stanford University”

Dedicat exclusiv femeilor, evenimentul online „Women in Data Science by Stanford University” are loc pe 8 martie, iar speakerii vor împărtăși viziunea lor privind impactul adus de noile tehnologii în societatea contemporană.

În momentul de față există un decalaj important între cele două sexe care activează în aceste domenii de expertiză, iar potrivit studiilor internaționale, bărbații dețin în proporție de 79% aceste funcții, pe când femeile doar într-un procent de 21%.

360 Think Tank demarează primul proiect: ”Women in Data Science”, cu susținerea Secretarului de Stat în Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor- Dragoş Preda, Iniţiator RO Women in Tech.

Având femeia în centrul atenției, proiectul va potența o resursă majoră de competitivitate în zona de cercetare – dezvoltare.

„Ține de noi să transformăm acest potențial într-un vector de creștere economică, după modele deja consacrate în Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Suedia sau Germania”.

„Consider că acest eveniment va potența rolul și importanța femeii în toate domeniile influențate de data science. Deși toate industriile se bazează acum pe analiză și interpretarea datelor, egalitatea de gen în acest domeniu este departe de a fi echilibrată”, a declarat Mariana Ungureanu, fondator Think Thank 360.

„Women în Data Science” (Femeile în domeniul Noilor Tehnologii) are misiunea de a crește diversitatea de gen în noile profesii care apar odată cu adoptarea noilor tehnologii. Este vorba despre un ecosistem cu o dinamică nemaintâlnită până acum în istoria umanității.