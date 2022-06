Inițiatorii motivează că este nevoie de sprijin mai mult ca oricând pentru că după doi ani de Pandemie în care au învățat pe tablete ori telefoane tot mai mulți copii dezvoltă afecțiuni oftalmologice.

Alex poartă ochelari de trei ani, însă prietenului lui, Rareș, abia de anul trecut.

Rareș: ”Am ajuns să port ochelari pentru că mă uit cu orele la calculator, televizor și telefon”.

Mai mulți parlamentari liberali vor să le acorde elevilor până în clasa a 4-a vouchere de aproximativ 200 de lei. Vor putea fi folosite pentru controale sau cumpărarea de ochelari noi.

Christine Thellman, deputat PNL: "Să previi e mai ieftin decât să tratezi. Părinții care vor dori, o vor face prin intermediul inspectoratelor școlare".

Statisticile arată că românii nu sunt cei mai buni prieteni ai doctorilor nici când vine vorba despre oftalmologi. Două treimi dintre participanţii la un studiu privat spun că nu ajung nici măcar odată pe an la doctor.

Camelia Bogdănici, șef clinică de oftalmologie Spitalul Sfântul Spiridon din Iași: "La 80% din pacienții pe care îi vedem, copii în mod special, am observat o creștere a dioptriilor sau apariția lor. Apare o miopie sau un astigmatism miopic care este caracteristic al unui sindrom numit computer vision syndrom, atunci când stăm în fața unui monitor, recent am făcut un screening la 600 de copii la care am sesizat la 106 că au nevoie de ochelari".

Dacă programul de acordare a voucherelor va avea succes, acesta ar putea fi extins și la nivelul elevilor de gimnaziu și liceu. Însă inițiativa legislativă abia a fost depusă la Parlament.