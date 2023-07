Programul „Rabla Local” a pornit cu stângul. La ora anunțată pentru începerea înscrierilor mai nimeni nu s-a putut înscrie

La 10 dimineața ora anunțată oficial pentru începerea înscrierilor mai nimeni nu s-a putut înscrie. Ministerul mediului speră ca prin acest program să scoată din uz 100 de mii de rable.

La o oră de la deschiderea înscrierilor, din cauza problemelor tehnice, doar 600 de persoane reuşiseră să se înscrie pe platforma Administrației Fondului pentru Mediu.

În zeci de comentarii pe o rețea de socializare, cei interesați de program reclamau problemele.

Drăghici Ștefăniță - participant la program: „Sunt unul dintre miile de români care au încercat să se înscrie în programul rabla. Toate bune și frumoase, am urmat instrucțiunile date de primărie, am intrat pe site-ul AFM, am făcut un cont. S-a dat startul programului, pe site-ul AFM nu te puteai înscrie”.

Claudia - participantă la program: „Verificarea antirobot nu putea fi efectuată. Timp de aproximativ jumătate de oră, la orice încercare de a trece de această etapă apărea același mesaj. Am intrat pe pagină de pe o rețea de socializare a instituției, unde erau deja sute de mesaje care indicau aceeași problemă”.

Laurențiu Neculaescu - Președintele AFM: „Au fost ceva probleme tehnice referitoare la validarea codurilor antiroboți, acele coduri captcha și nu puteau oamenii să treacă de acel pas sau foarte greu au reușit să treacă, un număr foarte mic datorită numărului mare de utilizatori în același timp„.



La doar 4 ore de la lansare, peste 9 mii de persoane erau înscrise în program. Este doar primul pas pentru cei care vor să obțină 3 mii de lei în schimbul casării unei mașini mai vechi de 15 ani. Înscrierile vor dura până la epuizarea fondurilor.

Apoi, Administrația Fondului pentru Mediu va transmite primăriilor lista cu solicitanţii validaţi. Ei vor depune restul documentelor, pe care fiecare primărie le va anunța și vor semna un contract de finanțare cu autoritățile locale.

Mihai Teodosie - Administrator centru de colectare: „Pentru a putea fi casată la remat aveți nevoie de talon, carte și copie după buletin. În afară de asta mașina trebuie să fie întreagă, așa spune legea, să aibă minim caroserie, tren de rulare, anvelope, tot ce ar putea polua dacă dvs le lăsați pe stradă sau în alte condiții”.

Cei care participă la programul Rabla Local nu trebuie să aibă restanțe la plata taxelor și impozitelor, iar timp de 3 ani de la obținerea banilor să nu își cumpere mașină cu normă de poluare mai mică de EURO 5.

500 de primarii au reuşit să intre în program, iar din capitală de exemplu, doar 4 sectoare.

