Prognoze optimiste la culturile de cereale. Prețurile la alimente ar trebui să scadă, mai ales că și motorina s-a ieftinit

Ar putea recolta mai mult grâu, rapiță, și chiar porumb ori floarea-soarelui, comparativ cu anul trecut, când seceta a făcut ravagii. Iar în final, ar trebui să avem, și alimente mai ieftine la raft.

Daniel Radu, un agricultor din Ilfov, privește mândru spre lanul de grâu care promite rod bun anul acesta.

Daniel Radu, agricultor: „Ținând cont că am semănat, în luna noiembrie chiar, și abia spre sfârșitul lunii noiembrie am avut ceva ploi, culturile arată foarte bine. Am avut zăpadă, am avut ceva ploi, eu aș vrea să fim chiar la 7, 8 mii de kilograme la hectar, acum vedem ce va vrea Dumnezeu.”

Cu aceeași speranță se uită spre recolte și reprezentanții de la nivel european, care vin cu prognoze îmbucurătoare pentru țara noastră. După cum arată acum culturile, agricultorii ar putea strânge de pe câmp cu un milion și jumătate de tone mai mult grâu decât vara trecută.

De asemenea, România ar putea bifa și cea mai mare recoltă de rapiță din ultimii șase ani.

Cele mai mari speranțe însă sunt la culturile de primăvară, greu încercate de seceta din 2022. La floarea-soarelui, de pildă, fermierii estimează că vor recolta cu 50% mai multe semințe decât anul trecut.

Deși a fost semănat cu întârziere, și porumbul are un start de excepție. După cum arată acum plantele, dar și rezerva de apă din sol, agricultorii se așteaptă ca anul acesta producția să fie dublă față de anul trecut. Trebuie să ținem însă cont de perioada critică pentru culturile de porumb, adică luna iulie, atunci când temperaturile nu ar trebui să depășească 30 și un pic de grade Celsius.

Ploile nu au ajutat peste tot

Cum majoritatea țărilor europene au raportat culturi bune anul acesta, autoritățile europene se așteaptă ca și prețul alimentelor să se mai tempereze.

Cezar Gheorghe, analist pe piața agricolă: „Dacă coroborăm și cu faptul că prețul gazului a scăzut față de septembrie 2022 cu 80%, dacă coroborăm cu faptul că prețul combustibilului diesel a scăzut și el 40%, raportându-ne la fel la septembrie 2022, ar trebui să avem o așteptare de scădere a prețului la raft. Însă nu sunt convins că acest lucru se va întâmpla. Știm cu toții că pe lanțul de retail sunt multe necunoscute.”

Dacă pentru cereale scenariile sunt optimiste, ploile din ultima vreme au afectat unele culturi de legume și fructe. În Dolj, la Călărași, de exemplu, legumicultorii spun că apa care a băltit zile întregi pe terenuri a înecat cartofii și căpșunile.

Fermierii spun că au fost feriți de grindină, însă ploile puternice urmate de un soare puternic au pârjolit căpșunele.

Florența Preda, agricultor: „Uitați și dumneavoastră, a fost afectat și vrejul, și cele care trebuiau să coacă sunt pătate de la ploaie, nu mai avem practic ce recolta. Mii de kg de căpşuni distruse, da. La o recoltare puteam să culege 1.500-2.000 de kg, acum nu mai avem ce recolta, uitați fruct frumos pe o parte și pe cealaltă…și îl aruncă.”

Numai în această zonă jumătate din recolta de căpșuni nu a mai putut fi adunată, spun fermierii.

