Procuror olandez: Nu excludem să fie și alți suspecți implicați. Ne concentrăm și pe ipoteza unui jaf la comandă

Debby Homans, procuror implicat în anchetarea jafului din Assen a declarat, vineri, că anchetatorii analizează diferite scenarii legate de numărul persoanelor implicate în jaf, dar se concentrează și pe scenariul ca furtul să fi fost comis la comandă.

Debby Homans este procuror (Officier van Justitie, în terminologia juridică din Țările de Jos) în cadrul Parchetului Districtual Noord-Nederland, regiunea în care au fost capturați suspecții.

Redăm mai jos interviul integral dat de procurorul olandez jurnaliștilor români.

Care sunt ultimele noutăți în această anchetă?

În acest moment, tocmai am aflat că judecătorul a decis ca cei trei suspecți care au fost ținuți în arest săptămâna aceasta să rămână în arest încă 14 zile. Deci ancheta este încă în desfășurare, căutăm în continuare artefactele românești. Nu le-am găsit încă, așa că ne concentrăm în continuare pe acest aspect în ancheta noastră.

De ce nu ați făcut publice detalii și despre cel de-al treilea suspect?

Dezvăluirea identității unui suspect în Olanda se întâmplă foarte rar. Nu facem asta de obicei. Faptul că am dezvăluit identitatea lor în acest caz spune multe, pentru că este un caz foarte important și încă mai căutăm obiectele de artă furate. Este vorba de cântărirea individuală a intereselor, așa că în cele din urmă am decis că e suficient să facem publică doar identitatea a doi dintre suspecți. Pentru al treilea suspect am decis să nu facem asta.

Credeți că sunt mai mult de patru persoane implicate în acest caz?

În cadrul investigației noastre, analizăm diferite scenarii, așa că analizăm și posibilitatea ca mai mulți suspecți să fie implicați. Suntem concentrați pe găsirea artefactelor și pe asta ne concentrăm și în continuare.

Există vreun român suspectat că ar fi implicat?

Așa cum am spus, analizăm toate scenariile. Suspecții care sunt acum în custodie nu sunt români, dar analizăm toate scenariile și nu pot comenta naționalitatea altor suspecți.

Suspecții cooperează cu anchetatorii?

Nu pot spune nimic în acest sens, dată fiind importanța anchetei în curs - ce spun sau nu spun suspecții. Asta face parte din anchetă. Așadar, căutăm în continuare artefactele.

Credeți că acesta a fost un jaf comis la comanda cuiva?

Acesta este unul dintre scenariile pe care, cu siguranță, le analizămîn cadrul anchetei. Deci ne concentrăm și pe acesta, dar și pe alte scenarii.

Aveți o veste bună pentru publicul român? Cum ar fi cât de aproape sunteți să recuperați artefactele românești?

Cred că vestea bună pe care o putem spune este că avem o echipă mare de oameni de polițiști șiprocurori care sunt foarte dedicați găsirii artefactelor. În ultima săptămână, toată lumea a lucrat non-stop pentru a le găsi.

Deci cred că aceasta este vestea bună. Asta ne-a condus la cei trei suspecți, iar judecătorul a declarat astăzi că există dovezi suficient de puternice pentru a-i menține în arest. Așadar, acestea sunt veștile bune.

Și, evident, sperăm să vă dăm mai multe vești bune atunci când vom găsi artefactele. Dar, până în acest moment, nu e cazul.

Puteți să ne spuneți care au fost vulnerabilitățile pe care le-ați găsit în securitatea muzeului?

Ancheta noastră se concentrează pe găsirea suspecților și a artefactelor. Așadar, nu ne concentrăm pe vulnerabilitățile din securitatea muzeului, dacă acestea există. Am văzut că a avut loc o explozie uriașă în muzeu, și asta i-a ajutat pe hoți să intre în muzeu. Deci a fost o explozie uriașă. Asta este ceea ce am descoperit în anchetă. Dar nu ne concentrăm pe încercarea de a stabili ce a făcut sau nu a făcut muzeul.

Cum ați califica acest caz până acum, din experiența dumneavoastră?

Este un caz important, deoarece am avut foarte rar în Țările de Jos cazuri în care se folosesc explozibili puternici pentru a intra într-un muzeu și a lua artefacte. Și, evident, știm că artefactele care au fost furate sunt foarte rare și au o valoare uriașă pentru publicul român. Cunoaștem valoarea lor, așa că ne concentrăm pe orice e nevoie pentru a le recupera.

Există ofițeri de poliție români care vă ajută cu ancheta aici în Olanda?

Există o cooperare foarte bună cu poliția română și cu procurorii români.

Dar ei vă ajută la locul faptei, aici?

Există o bună cooperare, dar acest aspect - dacă ei sunt sau nu aici - îmi pare rău, dar nu am această informație.

