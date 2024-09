Probleme cu cardurile de alimente în Vaslui. Veniturile de la jocuri de noroc sau dobânzi îi lasă pe beneficiari fără bani

Problema a fost discutată în cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ pentru Persoane Vârstnice, ocazie cu care reprezentanţii celor două instituţii au explicat faptul că în multe situaţii persoanele realizează venituri despre care nu ştiu că sunt luate în calcul, cum ar fi arenda, dobânzile, dividendele sau sumele din jocurile de noroc.

„De cele mai multe ori noi încercăm să-i ajutăm. Sunt în situaţia aceasta persoanele cu handicap şi pensionarii. Ei nu-şi cunosc toate veniturile şi dacă au o pensie la limită, de cele mai multe ori primesc arendă, acea arendă se ia în calcul. Are, să spunem (pensionarul - n.r.) 1.970 de lei, îi vine arenda, se împarte la 12 luni şi automat a trecut de prag. Înţeleg că de acum va fi pragul de 2.210 de lei. Tocmai pentru ca să nu fie neeligibili după creşterea pensiilor, s-a ridicat pragul. Excluderea pleacă în general de la faptul că ei au depozite bancare şi dobânda se ia în calcul şi alte venituri de care nu ştiu. De multe ori un membru al familiei primeşte arenda pentru toată familia. Nu am întâlnit niciodată situaţii în care într-adevăr să existe o eroare. De fiecare dată am găsit explicaţii şi n-am întâlnit până acum pe nimeni care să fi fost nedreptăţit sau omis de la plată, niciodată", a precizat directorul AJPIS Vaslui, Sorin Prepeliţă.

Şeful CJP Vaslui, Isabel Bogdan, a declarat că activitatea instituţiei, şi aşa încărcată pe fondul recalculării pensiilor, a fost afectată şi din cauza persoanelor care reclamă în mod nejustificat că nu le-au fost încărcate cardurile de alimente.

„Şi acest lucru a complicat activitatea Casei Judeţene de Pensii. Noi nu ne ocupăm de cardurile de alimente, dar bineînţeles că toţi se prezintă la noi şi spun că nu li s-au încărcat cardurile. Ministerul Fondurilor Europene îşi ia din baza naţională acei beneficiari eligibili şi le încarcă cardurile. Am avut caz concret de persoană care a venit cu pensie de 1.999 de lei şi a spus că nu primeşte cardul de alimente, iar de la ANAF ni s-a comunicat că a încasat dividende. Poate suma din dividende împărţită la 12 este de 30 de lei pe lună, dar dacă depăşeşte pragul nu mai este eligibil. Şi cu jocurile de noroc am avut o persoană care susţinea că nu are niciun alt venit şi când am verificat, câştigase 27.000 de lei la păcănele", a spus Isabel Bogdan.

Beneficiarii acestui sprijin de 250 de lei au fost în ultimii ani persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale 675 lei, familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei, familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condiţiile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Cardurile care sunt încărcate cu 250 de lei de către Ministerul Fondurilor Europene o dată la două luni pot fi utilizate pentru alimente sau pentru mese calde.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: