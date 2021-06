Primul zbor turistic în spațiu, luna viitoare. Naveta Blue Origin va ajunge în spațiu cu Jeff Bezos la bord

Luna viitoare, compania Blue Origin, deţinută de cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, se pregăteşte să lanseze primul zbor turistic în spaţiu.

O persoană necunoscută a plătit 28 de milioane de dolari la licitaţie, pentru un loc alături de Bezos şi de fratele lui. În cursă s-a înscris şi compania Virgin Galactic, care face ultimele teste.



Compania Blue Origin, deţinută de omul de afaceri Jeff Bezos, e pe cale să deschidă era turismului spaţial. Pe 20 iulie, data celei de-a 52-a aniversări a primei aselenizări, va trimite în spaţiu propria capsulă cu... turişti.

28 de milioane de dolari a plătit un doritor care ţine să rămână anonim, pentru un loc la bordul capsulei NS-17, - alături de cel mai bogat om din lume şi de fratele lui, Mark Bezos.

În total, vor fi patru turişti spaţiali în capsula Blue Origin. Zborul va fi unul suborbital, iar racheta va atinge 100 de kilometri altitudine, ceea ce le va oferi călătorilor aproximativ 3 minute de imponderabilitate.

Pe de altă parte, compania Virgin Intergalactic, deţinută de miliardarul Richard Branson, şi-a găsit deja un slogan curajos: „Prima companie spaţială comercială".

„Vreau să subliniez faptul că am trimis până acum şapte oameni în spaţiu şi am format cinci noi astronauţi. Am fost prima dintre companiile spaţiale care au trimis oameni acolo. Dar, sincer să fiu, nu văd nicio cursă” spunea Branson.

Branson l-a felicitat pe Bezos printr-un mesaj pe Twitter, pentru planurile sale spaţiale. Virgin Intergalactic e abia în faza testelor finale şi nu a stabilit o dată oficială pentru lansarea navetei proprii.

Compania lui Branson a înregistrat un eşec în 2014, când un copilot a murit în timpul unui zbor de probă cu un model mai vechi al navetei.

Chiar şi aşa, Virgin Galactic a vândut anticipat peste 600 de bilete la un preţ de peste 200.000 de dolari fiecare, pentru doritorii care vor să vadă Terra din spaţiu.