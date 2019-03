Primul metru de autostradă din Moldova nu are autorizație. Anunțul primarului

Primarul localităţii din Suceava, unde un antreprenor a construit, simbolic, 1 metru de autostradă, spune că pentru acest tip de construcţie omul nu are, deocamdată, eliberat certificatul de urbanism.

A depus actele pe 1 martie, dar deocamdată are autorizaţie, doar pentru un panou publicitar, nu şi pentru metrul de beton. Însă, primarul nu îl va amenda, ba chiar îi susţine demersul. Între timp manifestul capătă tot mai multă, popularitate pe internet.

"Dacă eşti profesor lasă elevii 15 minute în plus în pauză, dacă eşti zidar lasa mistria jos 15 minute, dacă eşti şofer lasă maşina 15 minute pe avarii, dacă vrei să pleci din România, mai stai 15 minute".

Metrul de autostradă construit de antreprenorul Ştefan Mandachi, fondatorul unei reţele de restaurante, nu are, potrivit primarului, certificat de urbanism, dar omul a depus actele cerute. Propriu-zis este un metru de beton, construit în câmp.

Miron Neculai, primarul comunei Bosanci, Suceava: "Este proprietar dumnealui pe teren din 2014. Dumnealui are autorizaţie pentru acel panou, mai puţin pentru metrul ăla de beton care este acolo. Noi nu intenţionam să-l sancţionăm. Dumnealui a solicitat autorizaţie, un certificat de urbanism pe 1 martie. Noi i-am cerut să aibă autorizaţie de la mediu, autorizaţie de la poliţie, de la Drumuri Naţionale."

La rândul său, Ştefan Mandachi spune că şi-a luat toate măsurile ca totul să fie legal.

Ştefan Mandachi, antrepenor: "'Au fost nişte probleme insinuate, dar noi suntem ok, avem autorizaţie, certificat de urbanism, avem toate actele legal obţinute. Când am făcut proiectul ştiam că va căpăta amploare, dar mi-am luat toate măsurile de precauţie. A fost absurd când am auzit că am fost expropriat de teren. Primarul ne susţine".

Protestul faţă de lipsa autostrăzilor şi în special a unei autostrăzi care să lege Moldova de restul ţării a căpătat o popularitate foarte mare pe internet.

Clipul manifest al acestei campanii a fost lansat pe 4 martie, iar până acum a adunat 995.000 de vizionări.

Mai multe companii şi antreprenori s-au alăturat demersului. Propunerea lui Mandachi este că pe 15 martie, timp de 15 minute, începând cu ora 15 să oprească activitatea. Totul - ca un semnal de alarmă pentru lipsa autostrăzilor.