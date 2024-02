Primul mesaj al lui Zelenski la doi ani de la invazia rusă: Vom învinge, noi luptăm pentru asta

El se afla pe aeroportul Gostomel, în apropiere de Kiev, teatrul unei bătălii cu ruşii în primele zile ale Războiului din Ucraina, relatează AFP.

„Noi luptăm pentru asta. De 730 de zile, în viaţa noastră. Şi vom învinge, în cea mai bună zi a vieţii noastre”, a tunat el pe Aeroportul Militar Gostomel.

Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



That is why when it comes to ending the war, we always add: on our… pic.twitter.com/MQttTK8Ex2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024

Volodimir Zelenski era însoţit de lideri din Occident veniţi la Kiev să-l susţină la marcarea a doi ani de la invazia rusă..

„Le mulţumesc tuturor militarilor noştri, poporului nostru şi celor care, în întreaga lume, sunt cu noi şi cu adevărul. Glorie Ucrainei!”, a declarat şeful statului ucrainean.

Together, we are stronger than any geopolitics. People’s unity can accomplish more than any dictator. And courage, ordinary people's courage, can turn the pages of history that appeared to never end. Dear friends, President of the European Commission Ursula von der Leyen,… pic.twitter.com/NLUbfLhduE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024

Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul armatei ucrainene, care intră slăbită în al treilea an de război cu Rusia, a promis că Ucraina va triumfa împotriva „beznei” ruse.

La marcarea a doi ani de război, premierul italian Giorgia Meloni a venit la Kiev, unde urmează să prezideze o reuniune virtuală a G7 cu privire la Ucraina, la cetedrala Sf Sofia, în prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în care se va discuta despre impunerea unor noi sancţiuni Moscovei.

Premierii canadian Justin Trudeau şi belgian Alexander de Croo şi preşedinta Comisiei Eurropene (CE) Ursula von der Leyen au sosit în capitala ucraineană sâmbătă dimineaţa, la exact doi ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

În 2023, Ucraina a suferit o înfrângere importantă prin eşecul unei mari contraofensivă, în vară.

În prezent, armata rusă, susţinută de o economie orientată către efortul de război, se află într-o poziţie de forţă.

Militarii ucraineni se plâng de slăbirea efectivului şi de o lipsă de obuze şi de echipament de apărarea antiaeriană.

Dată publicare: 24-02-2024 14:45