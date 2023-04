Primele imagini cu accidentul din Capitală în care a fost implicată Monica Odagiu. Detalii despre momentul impactului

Tânăra de 26 de ani conducea în zona Sălii Palatului când a lovit un pieton de 33 de ani care, din primele informații, ar fi căzut în fața mașinii.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Monica Odagiu conducea dinspre Calea Victoriei pe Strada Știrbei Vlodă, iar în dreptul stației Luterană a lovit un pieton. Bărbatul a fost resuscitat, dar nu a putut fi salvat.

Polițiștii au testat-o pe actriță pentru alcool, însă rezultatul a fost zero.

O cameră de supraveghere a surprins momentul impactului teribil. În imagini se vede cum bărbatul stătea pe o bancă din stația STB.

La un moment dat acesta se ridică în picioare, se clatină și se prăbușește în fașa mașinii conduse de Monica Odagiu.

Se vede cum autoturismul virează brusc pe contrasens în încercarea de a evita impactul cu bărbatul, însă spațiul de manevră a fost destul de îngust. După cum se paote vedea din imagini, acolo este o singură bandă care este foarte aproape de stație – stația este amplasată chiar în marginea bordurii.

În plus, sunt foarte multe mașini parcate în jurul stației. Este posibil ca în câmpul vizual al actriței să nu fi fost și acest bărbat. Aceste aspecte urmează să fie lămurite de polițiștii Brigăzii Rutiere și de procurorii Judecătoriei Sectorului 1, care desfășoară cercetări in rem, adică nu este pusă vreo persoană sub acuzare.

Actrița nu consumase alcool, nici dorguri și nici nu mergea cu viteză, așa că polițiștii nu au sancționat-o în niciun fel.

Legat de cine este tânărul care se afla în acea stație, procurorii trebuie să lămurească dacă bărbatul a fost victima unei infracțiuni înainte să se așeze pe acea bancă sau poate că se afla sub influența unor substanțe care să-i provoace o stare de rău, iar așa să se explice căderea lui în fața autoturismului.





