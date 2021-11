Ilie Năstase, internat la „Matei Balș” după ce a fost diagnositcat cu Covid-19. Primele informații despre starea sa

Fostul tenismen Ilie Năstase este internat la Spitalul „Matei Balș”, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19, a declarat, soţia lui, Ioana Năstase.

„De aproape trei zile se află la Matei Balş, medicii au grijă de el, eu vorbesc cu el la telefon şi pe video. Nu am voie să intru. Când ne-am întors din Turcia, era foarte ok. Am mers la o clinică stomatologică să-şi rezolve probleme dentare, iar acolo a trebuit să-şi facă test. A ieşit pozitiv. Nu se simţea rău atunci, mi-a spus că este bine, iar eu am plecat la Constanţa pentru că aveam treabă. Abia a doua zi au apărut simptomele, a început să tuşească, să nu mai aibă aer şi a mers la spital”, a declarat Ioana Năstase pentru click.ro.

„Cu adevărat, problemele de sănătate ale lui Ilie au apărut din clipa în care a aflat că Ciprian Marica i-a furat Academia de Tenis. El de-atunci nu mai este om. Scăzându-i foarte tare imunitatea, a contractat şi virusul”, a mai spus aceasta.

„Nu știu când m-am infectat, acum mă simt bine, am medicație și mă simt bine. Tuse am. Sunt vaccinat, dar uite că nu te ferește de treaba asta, probabil că dacă nu eram vaccinat aveam o formă mai gravă. Știu că n-am nimic la plămâni și e în regulă”, a declarat, joi seară, Ilie Năstase pentru un post TV.

Năstase, în vârstă de 75 de ani, şi soţia lui au petrecut, recent, o vacanţă în Turcia. Ioana Năstase a adăugat că ea s-a testat de trei ori de când fostul lider ATP a aflat că a contractat virusul, iar testele au fost negative.

Ilie Năstase a avut un conflict cu naşul său de cununie, fostul fotbalist Ciprian Marica, cu privire la administrarea Bazei Sportive Voinţa.