Artistul era în turelă, când proprietarul TAB-ului, aflat la volan, a lovit două autoturisme parcate pe marginea străzii. Poliția a constatat că vehiculul are drept de circulație pe drumurile din România, dar l-a amendat pe șofer.

Reporter: Cum ai găsit tancul?

Dani Mocanu: Tancul respectiv este proprietatea unui amic de-al meu din Vâlcea.

Reporter: Înțeleg că în cazul acesta nu a trebuit să plătești chirie pentru el.

Dani Mocanu: Nu, nu contra cost. Pur și simplu m-a ajutat prietenește.

Reporter: L-ai întrebat înainte să mergi pe stradă, prin Râmnicu Vâlcea, dacă are dreptul să circule?

Dani Mocanu: Absolut. Și da, are drept de circulație pe drumurile publice. Chiar și asigurare, așa că nu a fost niciun fel de problemă.

Reporter: Cine va plăti, el sau tu?

Dani Mocanu: Asigurarea.

Reporter: Ai luat legătura cu cei cărora le-ați lovit mașinile?

Dani Mocanu: Da. Am luat legătura cu proprietarii mașinilor și am picat de comun acord. Li s-a dat asigurarea...

Reporter: Dar bănuiesc că nu au fost foarte fericiți, nu?

Dani Mocanu: Vă dați seama că fericire nu avea de ce să existe în sufletul lor...decât supărare. Nu a fost cu intenție, ne pare rău pentru cele întâmplate. Se poate întâmpla oricui.

Reporter: Le-ai cântat ceva să le treacă de supărare?

Dani Mocanu: Nu, dar aștept să mă contacteze și le cânt.

Reporter: În contextul războiului din Ucraina, te-ai gândit că era un moment potrivit să faci asta?

Dani Mocanu: Nu. Absolut nu. Și chiar nu vreau să mă folosesc de evenimentul acesta neplăcut din Ucraina.

Reporter: Cum se uitau oamenii la voi pe stradă?

Dani Mocanu: Acesta a fost și motivul pentru care șoferul a fost determinat să ia de volan stânga-dreapta. Oamenii s-au strâns, făceau poze, filmau. Nu vedem în fiecare zi un tanc pe străzi, și cu Dani Mocanu sus. Și de asta și șoferul a tras de volan, ca să evite oamenii care, sărăcuții, se băgau printre mașini ca să fure și ei o poză.

Reporter: Deci, practic, ne spui că acesta a fost motivul accidentului.

Dani Mocanu: Exact, da.

Reporter: În momentul în care a lovit mașina, am văzut că te-ai agitat un pic.

Dani Mocanu: Da, vorbeam la telefon și am zis „Băi, hai închide că am lovit mașina”. Am tras pe dreapta, am coborât cu proprietarul și am sunat la poliție, le-am spus cele întâmplate, ne-au spus că avem 24 de ore la dispoziție să declarăm cele întâmplate, mai ales dacă nu sunt victime.

Reporter: Voi anunțaserăți deja poliția că o să fiți acolo și o să filmați?

Dani Mocanu: Nu. Nu aveam de ce să anunțăm. Acel vehicul figurează ca și cum ar fi un autovehicul normal.

Reporter: Dar în Anglia, nu în România.

Dani Mocanu: Nu, absolut în toată Europa.

Reporter: Dar polițiștilor le-ai spus că ai făcut accident cu un tanc.

Dani Mocanu: Nu și îmi pare rău că nu am avut momentul acela de strălucire, făceam un TikTok, îl distribuiam și cu siguranță lua amploare. Nu le-am spus pentru că era momentul acela de agitație atunci și am spus să ne ocupăm de lucruri serioase.

În imaginile surprinse de trecători se vede cum cel care conduce TAB-ul pierde pentru un moment controlul vehiculului și lovește două mașini parcate. La volan se afla propietarul, un bărbat din Vâlcea. Iar în turelă - cântărețul de manele Dani Mocanu.

Suparat de atenția acordată, la un moment dat artistul și-a vărsat năduful pe unul dintre adolescentii care îi filmau.

„A venit cu o masina militară, era oprit pe marginea drumului. Și noi, mai mulți copii, ne-am dus să facem poze cu el. Când ne-a vazut a închis ușa de la mașină și noi continuam să filmăm. Și a început să ne înjure fratele lui și după ce a înjurat fratele lui a veni și Dani Mocanu, și ne-a injurat și el și s-a facut că dă cu pumnul în noi”, a povestit un martor.

Tinerii spun că intenționează să depună plângere la Poliție după incident.

Potrivit impresarului sau, Dani Mocanu se afla în Râmnicu Vâlcea pentru a filma un videoclip. Acesta ar fi fost motivul pentru care se afla în transportorul blindat. Vehiculul este înmatriculat în Anglia și ar fi unul "istoric". Este și pus la vânzare, pe un site, pentru 130 de mii de euro. Conform specificațiilor din anunț, este fabricat în 1957 și are un motor de 600 de cai putere.

De altfel, proprietarul - care conducea TAB-ul - va primi o amendă între 580 si 725 de lei pentru "efectuarea unor activităţi de natură a distrage în mod periculos atenţia în timpul mersului", potrivit IPJ Vâlcea.

Poliția rutieră a anunțat că vehiculul are toate documentele în regulă, asigurare și dreptul să circule pe drumurile publice.

Transportorul blindat are dreptul de a circula pentru că este înmatriculat in Marea Britanie, are asigurare valabilă și atestat de vehicul istoric. Proprietarul s-a prezentat cu el și la Registrul Auto Român, unde, probabil, voia să treacă de inspecția tehnică, pentru a-l înmatricula în țară. Ca să fie încadrat ca vehicul istoric și în România, TAB-ul trebuie să îndeplinească anumite condiții: să fie mai vechi de 30 de ani, să nu aibă înlocuite componentele importante, să fie în stare bună, din punct de vedere tehnic și estetic. Dacă obține atestatul, proprietarul este scutit de impozitul pe vehicul și rovinieta și beneficiază de reducere la RCA.