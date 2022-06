Florentina Rusu, soția: "A fost o ceartă cu soțul. M-a amenințat și am plecat de acasă cu copiii. El s-a răzbunat pe mașină. Era mașina cumpărată de el, dată cadou, așa a vrut el să se răzbune, pe fondul geloziei. Are probleme cu alcoolul. Când bea, nu mai judecă".

Sătulă de certuri și de amenințări, femeia în vârstă de 35 de ani a plecat, luni, de acasă, împreună cu cei trei copii, cu vârste între 6 si 15 ani.

S-a refugiat în casa mamei, în speranța că individul, aflat sub influența alcoolului, se va liniști. Nu s-a întâmplat așa. Aproape de miezul nopții, o bubuitură puternică a alertat oamenii, care au sunat la 112. Maşina femeii ardea cu flăcări mari.

Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui: "La sosirea echipajului, incendiul se manifesta prin ardere generalizată, ardere ce a fost precedată de explozia rezervorului. După 20 min, incendiul a fost lichidat. Cauza probabilă a fost acțiunea intenționată".

Reprezentantul Serviciului Voluntar Rafaila: "Mașina ardea puternic. Nu am putut puterea să stingem noi ca serviciu voluntar, am așteptat colegii de la ISU. Am lichidat incendiul. E o familie bună, am o părere bună, gospodari. M-a surprins faptul asta. Nu mă așteptam la ei să facă chestia asta. Totul a fost instantaneu, instant, probleme familiale".

Nu era prima dată când bărbatul amenința familia

Scandalurile între cei doi se petreceau departe de ochii lumii.

Gelos, bărbatul a mai amenințat că dă foc şi casei pe care o ridicase cu bani munciți în străinătate.

Florentina Rusu, soția: "Amenințări au mai fost, dar nu l-am crezut în stare. (Reporter: I-ați dat motive de gelozie?). Nu, că stau pe telefon, că plec mereu cu mașina. Eu mai duceam oameni care aveau nevoie. Luni am fost la Buhăești la gară după o nepoată. El a zis ca unde am plecat din casă cu mașina?!"

În fața polițiștilor, individul și-a recunoscut fapta și nu mai are voie să se apropie de familia lui.

Mihaela Manoliu, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: "Soțul femeii, un bărbat de 45 ani, ar fi incendiat autoturismul. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru violență în familie, amenințare și distrugere".

Femeia spune că nu va trece cu vederea acest incident, care se putea încheia tragic.