Primele declarații ale Anei Morodan după ce a petrecut noaptea în arest. S-a ales cu trei dosare penale într-o zi

A refuzat prelevarea de probe biologice și câteva ore mai târziu ar fi condus iar, deși avea permisul reținut. Mai mult, ar fi fost și sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive.

„Am condus fără carnet. Nu am consumat nicio substanță, doar am condus fără carnet. Am luat pastile de somn că sunt insomniacă. N-am primit semnale de la polițiști. Sunt foarte ok. Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii”, a spus Ana Morodan.

Prima dată Poliția Rutieră a oprit-o în trafic pe Ana Morodan, marți la ora 16.

În momentul în care femeia a fost oprită de polițiști, a continuat să meargă cu autovehiculul preț de câțiva metri, timp în care a lovit două autoturisme care erau parcate.

Poliția a făcut toate verificările necesare. Când i s-a cerut să sufle în fiolă, Ana Morodan a refuzat, drept pentru care a fost dusă la INML, unde a refuzat din nou prelevarea probelor biologice. Astfel s-a ales cu primul dosar penal, iar permisul i-a fost reținut.

7 ore mai târziu, în jurul orei 23, un alt echipaj al poliției de rutieră a oprit-o în trafic pe Ana Morodan. Se fac din nou verificări și polițiștii realizează că femeia conducea fără să abiă drept, având permisul reținut. Atunci i s-a întocmit cel de-al doilea dosar penal. Cu greu, Ana Morodan a acceptat să sufle în etilotest și, văzând că este vorba despre o alcoolemie sub 0,4 la mie în aerul expirat, este dusă din nou la INML pentru a-i fi prelevate probe biologice.

Numai că polițiștii au descoperit că, în afară de faptul că s-a urcat băută la volan, vloggerița se afla și sub influența substanțelor interzise. Așa s-a ales cu al treilea dosar penal.

Polițiștii au decis să o rețină peste noapte, iar miercuri după-amiază au dus-o în fața procurorilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 din București. Aceștia vor decide cum va evolua acest dosar penal și dacă Ana Morodan va fi cercetată în stare de libertate sau sub control judiciar sau dacă vor cere cea mai aspră măsură și anume să ajungă cu ea în fața și să ceară arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 29-03-2023 16:57