Prima reacție a primarului S6, după ce Ana Oros a fost sfâșiată de câini. „Am demarat propria anchetă la Poliţia Locală”

Ciucu lansează un atac la adresa Primarului General Nicuşor Dan, subliniind că a aşteptat să vadă poziţia acestuia şi critică ASPA, despre care susţine că are o politică „total greşită” şi că „în loc sa adune câini de pe străzi, face campanii de „conştientizare” li adăposturi, „un fel de PR pe bani publici”. Ciucu cere evaluarea activităţii ASPA.

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puţin acum, cu moartea tragică, în condiţii înfiorătoare, a Anei Oros Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieşise la alergat. A participat şi la acţiunea de curăţenie, am igienizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde şi cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv... nu am cuvinte. Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!!”, scrie Ciucu pe Facebook.

El afirmă că nu a ieşit public până acum deoarece a aşteptat să vadă poziţia Primarului General, cel care decide politicile ASPA, alocă bugete şi care este singurul care are instrumentele instituţionale să rezolve problema câinilor.

„Recunosc, aveam această aşteptare. În septembrie 2013, atunci când Ionuţ Anghel şi-a găsit sfârşitul în aceleaşi condiţii înfiorătoare, Primarul General de atunci, Sorin Oprescu şi-a asumat, cum era normal, serviciul de ecarisaj, ASPA, etc. Primarul de Sector nu apare în nicio discuție publică. De aici aşteptarea mea. Nu mai am aşteptări de la PMB. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilităților în curtea altora, sunt deja de notorietate”, spune primarul Sectorului 6.

El critică politicile ASPA, spunând că în loc să prindă câinii, organizează campanii de conştientizare şi că investeşte în adăposturi şi alte servicii şi nu în capturare.

„Adevărul este următorul. Politica ASPA este total greşită şi a dus la reapariţia câinilor pe străzi. În loc sa adune câinii de pe străzi, ASPA face campanii de "conștientizare". Nu se mai eutanasiază de ani buni ceea ce face ca adăposturile să fie arhipline, condiţiile în care sunt ţinute animalele sunt proaste. Şi de aceea, resursele lor nu se duc la capturare ci pe condiţii de cazare şi campanii de "conștientizare" pe bani mulţi. Un fel de PR pe bani publici. Până la o analiză mai detaliată, se vede clar din bugetul lor ca investesc în adăposturi şi alte servicii şi nu în capturare! De exemplu, au un singur colaborator care are abilitatea de a tranchiliza animalele. Despre ce vorbim? Despre incompetență şi iresponsabilitate. Bucureştiul este enorm, resursele lor pentru capturare sunt inexistente!”, notează edilul.

El susţine că problemele au apărut după ce ASPA şi-a modificat abordarea şi a distrus echipele şi capacităţile care în trecut au dat rezultate. „Restul sunt adrese cu care îşi acoperă incompetenţa. Sunt singura instituţie înfiinţată pentru acest scop şi doar cu acest scop. Schimbul kafkian de adrese cu poliţiile locale, pentru ca politia sa amendeze proprietarii de câini necipaţi nu rezolvă problema. Asta poate face şi poliția animalelor şi poliția locală a municipiului Bucureşti. Problemele mari şi complexe se rezolvă prin acţiuni masive şi complexe!

Cum, mai exact? Prin planificarea de acțiuni de prindere de amploare, coordonate de un comandament”, consideră Ciucu.

„ASPA ar fi trebuit să organizeze acţiuni de prindere, punctuale, cu dată şi oră, să ceară sprijinul nostru, al colegilor lor, politia locala din subordinea lui Nicuşor Dan (nu vorbeşte nimeni despre ei, dar ai aceleaşi competenţe legale) şi a poliției MAI. Dar cum să planifice așa ceva dacă ei nu au unde să mai ducă animalele? Așa că această instituţie doar mimează ca lucrează şi ca face ceva pentru misiunea pentru care a fost înfiinţată”, continuă el.

Ciprian Ciucu susţine că Poliția Locală a acordat în trecut ajutorul ASPA, ASPA scoate nişte adrese doar atunci când lucrurile nu au mers bine, referindu-se la documente ASPA în care reclamă autorităţilor locale situaţia câinilor fără stăpân.

„Dar nici nu puteau sa meargă bine, cu 2 sau 3 angajaţi care fugăresc animalele pe terenuri zeci de hectare! Este absurd”, subliniază primarul.

El precizează că ASPA are o singură misiune şi un buget mare, distribuit prost, în timp ce Poliţiile Locale au zeci de misiuni şi de servit sute de mii de cetăţeni.

„Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!! În paralel solicit Consiliului General să facă o comisie care să evalueze activitatea ASPA! Lucrurile nu vor rămâne așa, eu voi reveni pe acest subiect în cateva zile cu o dare de seamă”, conchide Ciucu.

ASPA a înştiinţat Poliţia Locală Sector 6 de trei ori în două săptămâni, în septembrie anul trecut, cu privire la agresivitatea câinilor fără stăpân din zona Lacul Morii

Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) a înştiinţat Poliţia Locală Sector 6 de trei ori în două săptămâni în septembrie anul trecut, cu privire la agresivitatea câinilor fără stăpân din zona Lacul Morii, unde sâmbătă a fost ucisă o femeie care se afla la alergat, relatează G4Media, care prezintă trei documente în acest sens. Într-unul dintre documente, cei de la ASPA reclamau că Poliţia Locală sector 6 a intervenit în timpul acţiunii de prindere a câinilor din zona pistei pentru biciclişti din zona Lacul Morii. De asemenea, invocau inclusiv cazul femeii atacate de câini în aprilie 2022, aceea.i care a murit sâmbătă, scrie News.ro.

Reprezentanţii Primăriei Sector 6 au precizat sâmbătă, referitor la cazul femeii care a murit, după ce a fost muşcată de câini în timp ce alerga în zona Lacul Morii din Capitală, că terenul pe care a fost atacată victima este unul privat şi ar fi aparţinut CAP, iar împroprietăririle ar fi fost făcute de autorităţile din Chiajna. „Primăriile de sector nu au atribuţii pe partea de ecarisaj, singura instituţie abilitată să monitorizeze şi să strângă câinii maidanezi de pe raza administrativ-teritorială a Bucureştiului este Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA), aflată în subordinea Primăriei Generale”, mai arată sursa citată. Totodată, primăria de sector mai spune că Poliţia Locală Sector 6 nu a primit sesizări privind existenţa câinilor fără stăpân în zona unde s-a petrecut tragedia.

Dată publicare: 22-01-2023 09:47