Prima reacție a muncitorului infectat cu o tulpină indiană de coronavirus. În ce stare se află

Aţi ajuns în staţia post-vaccinare din Piaţa Constituţiei. Dacă după 15 minute toate lucrurile merg şnur, atunci puteţi să vă gândiţi cu optimism că anul acesta veţi ajunge în vacanţă la Milano, Istanbul, sau Costineşti.

A fost ideea prin care cei care au inaugurat centrul "drive-thru" din Bucureşti au încercat să îi impulsioneze pe oameni să se imunizeze, iar câteva sute au prins-o din zbor, dornici să îşi reia vieţile.

Cozi au fost şi la Braşov, unde de joi începe un maraton al vaccinării. Toc acolo, autorităţile au confirmat un prim caz de infectare cu varianta de Covid-19 care face ravagii în India, iar acest lucru ne pune pe gânduri.

Primul şofer care a primit vaccinul s-a aşezat la coadă la ora 5:30 și a așteptat aproape trei ore până când i s-a făcut injecția.

Un bărbat povesteşte că era programat la centrul din Bolintin Vale, însă a renunţat şi a mers de cu zori în Piaţa Constituţiei. Doar cu buletinul în mână, a fost imediat înregistrat apoi a primit doză de vaccin Pfizer.

În momentul în care s-a dat startul, zeci de maşini aşteptau deja.

Maşinile s-au înşiruit apoi la liniile de post-vaccinare după cum arătau şi indicatoarele.

Linia de vaccinare Pfizer din Piaţa Constituţiei are patru fluxuri, adică patru persoane în acelaşi timp. Sunt aici în total 40 de medici şi asistente care asigură triajul, imunizarea propriu-zisă şi supravegherea în zona post-vaccinare.

Preşedintele a venit să încurajeze această campanie.

Klaus Iohannis: “Și românii din diaspora pot veni să se vaccineze. Este extrem de important ca aceasta campanie să prindă viteză''

Imunizarea a continuat cu succes şi în celelalte trei centre drive-thru din Deva, Arad şi Cluj Napoca.

Iar la Braşov, cele 500 de doze pregătite la un centru situat chiar lângă DN1 s-au epuizat imediat.

Autorităţile au anunţat că rapelul se poate face în alt centru, indiferent de oraş, însă cu o programare de cel puţin 72 de ore înainte.

Între timp autorităţile trebuie să gestioneze un focar de SARS-COV-2 depistat în colonia Bod, din judeţul Braşov, acolo unde un muncitor indian a fost depistat cu o mutaţie a tulpinii indiene. Tânărul de 26 de ani nu a fost plecat din ţară, dar a intrat în contact cu câţiva colegi întorşi de curând în România. Alţi patru sunt pozitivi, însă până acum doar proba lui a fost secvențiată într-un laborator din Sfântul Gheorghe.

Akram Khan, inginer constructor: “Nu aveam idee de tulpina indiană, știu doar că sunt pozitiv. Sunt OK, nu am nimic, nu am febră, nu îmi este frig, nu am nimic.''

Conform normelor în vigoare, la intrarea în România, indienii au prezentat un test PCR negativ.

Iulian Enache, managerul firmei: “În momentul de faţă toţi oamenii sunt la cazare, au tot suportul din partea nostra cât şi al autorităţilor astfel încât să nu fie probleme şi să se extindă boală.''

dr. Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul CNCAV: ''Tulpina indiană este definită prin prezenţa a două mutaţii care se asociază cu reducerea activităţii neutralizante a anticorpilor obţinuţi după vaccinare, însă nu este un impact semnificativ care să reducă eficiența vaccinurilor.''

Proba tânărului a fost trimisă şi în Bucureşti, la Institutul Cantacuzino.