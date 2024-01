Prima reacție a lui Florin Salam, după ce a fost acuzat de o tânără că a agresat-o. „Mi se înscenează tot felul de prostii”

El a fost reclamat de o tânără, care îl acuză că ar fi agresat-o în prima zi a anului într-o cameră de hotel din București. Artistul susține că acuzațiile nu sunt adevărate.

O tânără de 24 de ani l-a reclamat la poliție pe Florin Salam și susține că la scurt timp după Revelion ar fi fost agresată de interpretul de manele în camera unui hotel din centrul Capitalei. Tânăra susține că a fost lovită cu palmele.

Reclamanta: „Când a strâns pumnul, m-am tras, am prins forță foarte multă și m-am tras pentru că am suferit o intervenție la nas și e foarte recentă și nu ar fi fost tocmai ok să am o leziune la nas și să ajung din nou în sala de operație”.

Florin Salam: „De când am început să cânt mi se înscenează tot felul de prostii”.

În acest moment, polițiștii verifică dacă interpretul de manele s-ar fi comportat nepermis de violent ori tânăra i-ar fi atins portofelul cu bani, iar Florin Salam și-ar fi pierdut cumpătul.

Florin Salam: „Dacă aveți nevoie de ceva, vin să vă cânt pe gratis. Decât să-mi faceți mie măgăreli din astea, vă cânt și nu vă iau niciun ban”.

Situația lui Florin Salam este deocamdată incertă și depinde de vătămarea pe care i-ar fi provocat-o tinerei care îl acuză de agresiune.

În cea mai bună situație, manelistul ar putea fi urmărit penal pentru infracțiunea de loviri și alte violențe, pentru care riscă între trei luni și doi ani de închisoare. Iar dacă tânăra poate dovedi cu acte medicale că a suferit răni care necesită cel mult 90 de zile de îngrijiri medicale, acuzația s-ar putea agrava, situație în care Salam ar risca între 6 luni și 5 ani de detenție.

Deocamdată, tânăra susține că nu a cerut un certificat medico-legal, dar spune că și-a fotografiat rănile suferite.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice! Numărul de Telverde este 0800 500 333.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 17-01-2024 08:16