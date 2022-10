Prima oprire a lui Elon Musk în România. Unde și-a petrecut noaptea miliardarul

Alături de el sunt și alți miliardari, dar și vedete de la Hollywood. Prima oprire a fost la o stână din Poiana Brașov, unde oaspeții de seamă au fost primiți cu pâine și sare. A urmat o petrecere cu foc de tabără și dansuri românești.

Petrecerea de Halloween continuă la castelul legendar al contelui Dracula, de la Bran, potrivit unor surse.

Elon Musk, întâmpinat la stână cu pâine, sare și țuică

O stână turistică din Poiana Brașov a fost aleasă pentru petrecerea miliardarilor, organizata de Elon Musk.

În zona izolata, bine împrejmuită, oaspeții au fost aduși pe rând, în minivanuri. Au fost întâmpinați de gazdele din România în jurul orei 19.30 cu pâine, sare și țuică de prune.

Petrecerea s-a ținut în interiorul localului și în curtea din spate, departe de privirile curioșilor.

O porțiune din drumul care duce spre restaurant a fost luminată cu făclii în stânga și în dreapta, iar din interior s-au auzit bătăi de tobe, dar și zgomote misterioase ca într-un film de groază.

Multe dintre mașinile ajunse în acel loc au fost întoarse din drum. Cei de la securitate le spun șoferilor că este un eveniment privat.

Detalii au răzbătut după ce unii participanți au postat imagini pe rețelele sociale. S-au purtat ținute inspirate din serialul Game of Thrones, iar unii și-au acoperit chipurile cu măști sau picturi. Efecte speciale și lumina discretă au întregit atmosfera.

Un Tweet postat de Elon Musk la ora 20 și 38, cu mesajul „Pâinea proaspăt coaptă și produsele de patiserie sunt sunt unele dintre marile bucurii ale vieții", a confirmat încă o dată Elon Musk prezența în Poiana Brașov.

Atmosfera de la petrecerea lui Elon Musk

Stâna la care au petrecut miliardarii este renumită pentru pâinea fierbinte, abia scoasă din vatră, adusă la mesele oaspeților.

Turist: „Am aflat zvonuri că ajunge și am început să fac legături. Prima data nu mi-am dat seama de ele. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să verific zborul și am văzut că avionul lui personal este un trackable, adică nu poate fi urmărit. Și apoi am văzut tweet-ul acela cu pâine caldă. Direct, Poiana Brașov. Am văzut multă lumină. Seara nu e multă lumină și am zis să intru pe drum".

Cu puțin timp înainte de ora 23.00 a fost aprins un foc de tabără. În programul petrecerii erau menționate discursuri.

Apoi, artiștii îmbracați cu blănuri de urs, împodobite cu ciucuri, au dansat ca într-un ritual în mijlocul invitaților.

A urmat un foc de artificii uriaș, care a luminat întreaga vale. Spectacolul de lumini a durat cinci minute.

În tot acest timp, numeroase mașini de lux s-au perindat pe drumul din apropierea localului. Fiecare șofer a fost interogat de agenții de securitate, pentru ca petrecăreții să nu fie deranjați de vreun intrus.

Unii artiști ar fi fost aduși tocmai din Moldova pentru petrecerea lui Elon Musk.

Aproximativ 15 minivanuri au staționat în coloană, în jur de două ore, cu motoarele pornite, în așteptarea invitaților care doreau să se retragă la hoteluri.

Petrecerea se mută la Castelul Bran

Diseară, petrecerea s-ar muta la Castelul Bran. Potrivit unor surse, întregul castel a fost rezervat pentru un „grup de americani". Și reprezentanții clădirii monument - istoric confirma că duminică, dar și în zilele următoare, totul a fost rezervat pentru „evenimente private".

Alexandru Prișcu, directorul Castelului Bran: „Listele de invitați sunt ale clientului și rămân ale clientului. Nu ar fi prima data când la evenimentele noaste au ajuns nume mari fară să știm. Dar, în acest monent, nu există absolut nicio informare oficială. Ar fi incredibil, nu doar pentru Castelul Bran ci și pentru România”.

În jurul orei 01.00 noaptea, petrecerea a dat semne că e pe terminate, iar invitații au început să plece. În jurul orei 02.00 se lăsase deja liniștea.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 30-10-2022 07:39