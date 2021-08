Prima conferinţă de presă a talibanilor: „Emiratul Islamic nu se va răzbuna pe nimeni. Nu mai vrem conflicte”

“Emiratul Islamic - după eliberarea naţiunii - nu se va răzbuna pe nimeni, nu purtăm pică nimănui. Ştim că au existat perioade grele şi crize, s-au făcut multe greşeli în avantajul ocupanţilor. Vrem să fim siguri că Afganistanul nu mai este un câmp de bătălie. Am iertat pe toată lumea, pe toţi cei care au luptat împotriva noastră. Nu mai vrem conflicte. De aceea, Emiratul Islamic nu mai are ostilităţi sau animozităţi cu cineva. Noi vrem să trăim paşnic şi nu vrem inamici interni sau externi", a declarat Mujahid, potrivit News.ro.

Mujahid a asigurat comunitatea internaţională, inclusiv SUA, că nimeni nu va avea de suferit în Afganistan. "Aş vrea să-i asigur pe vecinii noştri, pe ţările din regiune, că nu vom permite ca teritoriul nostru să fie folosit împotriva cuiva. Nu vrem să avem probleme cu comunitatea internaţională", a spus el.

“Unfortunately the last government was weak, they didn’t keep their promises”

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid tells Kabul residents “their security is ensured” as he addresses Afghans for first time since the group took took control

