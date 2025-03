Preselecțiile „Vocea României” continuă duminică în Capitală. Mulţi s-au grăbit să fie primii, ca să scape de emoţii

Un număr mare de curajoși au impresionat, deja. Emoțiile, desigur, nu au lipsit!

Pe Kaori am surprins-o în sala de aşteptare făcând vocalize. Este din Japonia, dar locuieşte cu soţul în România. A decis să vină la preselecţii pentru a împărtăşii cu toată lumea pasiunea ei pentru muzică.

"Iubesc să cânt și abia aștept să îmi exprim emoțiile prin muzică!"

Mulţi s-au grăbit să fie primii, ca să scape mai repede de emoţii, sau... din diferite motive.



"Am mai fost şi anul trecut şi am zis că ar merita să mai fac o încercare. Anul trecut nu am ştiut pe ce melodii să mă focusez şi am făcut o greşeală.”

Alături de curajoșii care vor să-și facă vocea auzită au venit şi foşti concurenţi, printre care finalistul sezonului trecut, Robert Lukian.



Robert Lukian, Finalist Sezonul 12: ”Experienţa mea la Vocea României a fost o minune. Ceva nou în viaţă şi asta cred că e foarte important pentru mai multă lume să prindă curajul să vină aici, să prindă şi ei momentele astea frumoase".



Bubu Cernea, producător muzical Vocea României : "Ce pot să zic că e diferit anul ăsta, am întâlnit voci cu poveşti, cu poveşti care prin cântul lor ne zic povestea fără să o ştim, iar cei care se gândesc că hmm nush dacă să vin , poate la anul. Să vă scoateţi prejudecăţile din cap, e important să veniţi şi dacă treceţi sau nu mai departe, pt ca asta cumulează la experienţa fiecăruia. Dar pur şi simplu să vină relaxaţi"

Preselecţiile continuă şi astăzi la hotel Sheraton din Bucureşti.

