Preşedintele CNCD, despre certificatul verde: Mai multe instanţe au arătat că nu este vorba despre discriminare

Inquam Photos / George Calin

Statele europene folosesc cu succes certificatul verde, inclusiv pentru angajaţii din anumite domenii, iar mai multe instanţe au arătat că nu este vorba despre discriminare, a afirmat președintele CNCD, Asztalos Csaba.

Asztalos Csaba consideră că este vorba despre voinţă politică pentru impunerea instrumentului care ar putea duce la stoparea pandemiei, având în vedere că trăim o realitate dură, iar oamenii mor lângă noi. ”Cel puţin de 5-7 luni trebuia să avem certificatul verde”, afirmă preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

”Nu suntem într-o situaţie de discriminare”, a afirmat, joi seară, la Digi 24, Asztalos Csaba, referind-se la certificatul verde, potrivit News.ro.

Acesta a adăugat că mai multe instanţe din Europa au arătat că nu este vorba despre discriminare, fiind vorba despre salvarea populaţiei.

”Dacă acest instrument a fost folosit cu succes în 20 de state din Uniunea Europeană nu e o problemă de discriminare, ci e o problemă de voinţă politică. Până la urmă realitatea este dură (...) realitatea este că noi trăim într-o societate în care lângă noi mor oameni, îi cunoaştem sau mai puţin, nu sunt doar cifre, sunt nişte tragedii. Şi cei care supravieţuiesc rămân cu nişte probleme şi sechele pe termen lung”, a afirmat preşedintele CNCD.

”Copiii noştri sunt în al treilea an şcolar în care sunt afectaţi de pandemie şi vedem că da, mulţi recunosc, dintre politicieni, că cel puţin de 5-7 luni trebuia să avem certificatul verde. Aveam timp, chiar dacă adoptam o lege care nu-i perfectă, să treacă această lege prin filtrul Curţii Constituţionale, Curtea Constituţională ar fi avut posibilitatea să spună <în acest punct este ok>, <în aceste 2-3 puncte nu este ok>, se corecta legea în Parlament şi ne asumam aplicarea acestei legi pentru că de aceea suntem în funcţii de demnitate publică, să luăm decizii şi care nu sunt populare”, a adăugat preşedintele Asztalos Csaba.

Acesta consideră că ”nu putem să ne ascundem după false acuzaţii de discriminare în ce priveşte aplicarea acestor instrumente juridice”.

”Fără lege nu se poate limita exercitarea unui drept fundamental. Dreptul la viaţă privată, dreptul la muncă, dreptul la educaţie nu sunt drepturi absolute. În scopul protejării sănătăţii publice, a vieţii, statul nu doar că poate, are obligaţia să limiteze şi să ia acele măsuri pentru a asigura dreptul la viaţă. Dreptul la viaţă, da, este absolut, dar dreptul la viaţă privată, dreptul la întrunire, dreptul la asociere, dreptul la muncă, dreptul la educaţie nu sunt drepturi absolute. Ele pot fi limitate atunci când urmăresc să asigur sănătatea publică”, a mai adăugat preşedintele CNCD.

Senatul a respins, săptămâna trecută, legea care impune certificatul verde angajaţilor din anumite domenii, legea fiind în procedură parlamentară în Camera Deputaţilor.

Certificatul verde nu poate fi impus angajaţilor pentru intrarea la muncă, întrucât dreptul constituţional la muncă nu poate fi limitat decât prin lege, nu prin alte acte normative.