Preotul care și-a dat foc, mesaj pentru Arhiepiscopul Tomisului: ”Atitudinea inculpatului Teodosie, mută”

Fostul preot George Ciulei, care duminică şi-a dat foc în Bucureşti, în zona Catedralei Neamului, spune că va mai atrage atenţia asupra abuzurilor existente, dar se va gândi cum va acţiona pentru că nu vrea să “ia decizii la impuls”.

El a făcut afirmaţia în faţa Curţii de Apel Constanţa unde avea loc un nou termen în dosarul Înalt Prea Sfinţitului Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului a spus că nu doreşte să comenteze gestul făcut duminică de fostul preot. Pentru fapta sa, bărbatul a primit un avertisment din partea Jandarmeriei, relatează news.ro.

Un nou termen în dosarul în care Înalt Prea Sfinţitul Teodosie este judecată pentru că ar fi obţinut pe nedrept fonduri europene a avut loc luni la Curtea de Apel Constanţa. În momentul în care a ajuns la instanţă Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat de jurnalişti ce părerea are despre gestul fostului preot George Ciulei care şi-a dat foc duminică în Bucureşti, spunând că nu comentează, fără a mai face alte declaraţii.

La Curtea de Apel a fost prezent şi George Ciulei, care a spus în faţa jurnaliştilor că doreşte să mai atragă atenţia asupra abuzurilor, dar va va gândi ce formă de protest va aborda.

“Voi atrage atenţia de fiecare dată pentru că nu pot fi de acord cu abuzurile existente şi nu mă pot dezice de adevărul din mine. Am urmărit reacţia Patriarhiei prin purtătorul de cuvânt Bănescu şi mi se pare lamentabil să spui că protestul pe care l-am făcut a fost împotriva eroilor neamului. Mesajul meu a fost unul ferm, am spus că sunt împotriva corupţiei din biserică şi a abuzurilor pe care unii ierarhi le fac. Iar dacă în accepţiunea Patriarhiei ierarhii aceştia sunt eroii neamului atunci am înţeles poziţia dânşilor. Mă gândesc, nu vreau să iau decizii la impuls, sunt un om pragmatic, un om care discerne lucrurile. Să nu credeţi că fac aşa nişte gesturi care să pună viaţa în pericol celor din jur. Trebuie să fim un pic pragmatici”, a afirmat George Ciulei.

Întrebat ce i-ar transmite Arhiepiscopului Tomisului, fostul preot a spus: “I-aş transmite să fie în primul rând om, să se comporte aşa cum se comportă un om, un creştin, dacă este un părinte duhovnicesc să îşi îndeplinească îndatoririle pe care le are, ţinând cont că este inculpat într-un dosar, bineînţeles că are prezumţia de nevinovăţie însă ştim cu toţii ceea ce se întâmplă la nivelul bisericii şi ceea ce se întâmplă în Constanţa, în Arhiepiscopia Tomisului, cu toate problemele de imoralitate ale preoţilor. Iată preoţi condamnaţi penal care slujesc, bineînţeles cei foarte apropiaţi dânsului şi dacă dânsul este inculpat într-un caz de corupţie atunci lucrurile sunt evidente”.

El consideră că Arhiepiscopul Tomisului trebuie să îşi revizuiască atitudinea faţă de preoţii din subordine care aceştia să nu mai săvârşească abuzuri.

“Atitudinea Arhiepiscopiei este una mută sau a inculpatului Teodosie. Nu vorbeşte cu nimeni, nu vrea să dea nicio declaraţie, nu are nimic de spus, până la urmă este dreptul lui să facă lucrul acesta. Însă pe linia bisericească ar trebuie să comunice şi să îşi revizuiască atitudinea faţă de preoţii din subordine şi să nu mai săvârşească abuzuri”, a spus fostul preot.

George Ciulei a mai acuzat dubla măsură care se practică în biserică.

“Dubla măsură care se practică în biserică nu este în conformitate cu morala bisericii. Dacă ne gândim la această dublă măsură vreau să fim un pic clari pentru că Patriarhia Română în cazul episcopului de Huşi, Corneliu Onilă, nu a luat atitudine. Acest episcop s-a retras din slujire, ceea ce este împotriva canoanelor. Un preot sau un arhiepiscop nu se poate retrage şi iată acolo acela a rămas cu acelaşi prerogative, are palat, slujitori, maşină, salarii şi tot ceea ce implică viaţa aceasta de arhiereu, în contradicţie cu această situaţie suntem mulţi preoţi care efectiv suntem înlăturaţi pentru o presupusă neascultare. Ceea ce înseamnă că pentru homosexualitate biserica oferă nişte privilegii, iar pentru o neascultare invocată de dânşii poţi fi înlăturat cu nonşalanţă”, a precizat fostul preot constănţean.

George Ciulei şi-a incendiat duminică geaca în apropierea Catedralei Neamului, în timpul slujbei de sfinţire, el fiind nemulţumit de faptul că a fost caterisit după ce a fost implicat într-un accident rutier, considerând decizia injustă. El a fost decăzut din treapta preoţiei şi nu mai are dreptul să slujească în urma unei decizii luate în anul 2016 de Arhiepiscopia Tomisului, hotărâre care a fost păstrată în această lună de Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

”Referitor la persoana autoincendiată, este vorba despre un bărbat care şi-a scos geaca şi a incendiat-o, însă evenimentul s-a petrecut în zona unui hotel din apropiere, nu în incinta Catedralei. Persoana în cauză a fost condusă la secţia de Politie, unde s-a deplasat şi un echipaj SMURD pentru a-i acorda îngrijiri medicale”, au precizat, duminică, reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov. El a refuzat transportul la spital.

