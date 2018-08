Preot din Focșani acuzat că ar fi sechestrat o femeie pentru a obține favoruri sexuale

iStock

O infirmieră de la un cămin de vârstnici din Focşani îl acuză pe directorul instituţiei, care este şi preot, că a sechestrat-o, a bruscat-o şi i-a cerut să întreţină raporturi sexuale cu el.

Femeia spune că preotul i-ar fi cerut asta drept răsplată pentru faptul că a fost angajată fără să ea şpagă, relatează Mediafax.

Incidentul s-ar fi petrecut la începutul săptămânii, când femeia lucra pe tura de noapte. Spune că a fost chemată la discuţii de directorul instituţiei, un bărbat de 40 de ani, care este şi preot la o biserică din Focşani.

Femeia a declarat pentru MEDIAFAX că bărbatul s-a dezbrăcat şi i-a cerut să întreţină raporturi sexuale ca răsplată pentru faptul că a fost angajată fără să plătească şpagă.

În plus, victima ar fi fost ameninţată, bruscată, trasă de păr şi împiedicată să iasă din cameră.

În cele din urmă, femeia a fost lăsată să plece şi a fugit pe stradă, fiind şi în prezent speriată.

”Îmi este frică, sunt ameninţată, domnul şef de centru m-a ameninţat, dar nu mă las, vreau dreptate. Îmi menţin afirmaţiile, chiar dacă sunt ameninţată. V-am spus dumneavoastră ce am păţit, dar le-am spus şi celor din instituţie. Am luat-o pe cale ierarhică. Am raportat la cămin, am fost la Direcţie, am lăsat aceeaşi declaraţie, nu mi s-a dat număr de înregistrare, am ajuns la Primărie, am lăsat şi acolo două hârtii, tot nimic. De abia după ce am ajuns în media au fost înregistrate hârtiile mele, mâine (n.r. joi, 30 august) mă cheamă să dau declaraţie la Primărie”, a declarat infirmiera.

Femeia urmează să facă plângere la Poliţie şi a obţinut un certificat medico-legal care atestă ca a fost agresată.

