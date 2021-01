Premierul Florin Cîţu s-a vaccinat împotriva Covid-19 la Spitalul „Dr. Carol Davila” din București. VIDEO

Premierul Florin Cîţu s-a vaccinat împotriva Covid-19 sâmbătă, la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”.

Prim-ministrul a venit la centrul de vaccinare îmbrăcat cu un tricou inscripţionat cu mesajul „Împreună învingem pandemia”, conform News.ro.

„Nu am simțit nimic, asta îi spuneam doamnei asistente, că nu mi-am dat seama când a făcut vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu și pentru a da un semnal de încredere pentru toți românii”, a spus prim-ministrul după vaccinare.

„Rămânem la același obiectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile, 10,4 milioane de români vaccinați până în septembrie și nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a adăugat Florin Cîțu.

Vineri a început oficial cea de-a doua etapă a campaniei naţionale de vaccinare, în care sunt incluse persoanele de peste 65 de ani, bolnavii cronici şi persoanele care lucrează în domenii considerate esenţiale, între care Administraţia Prezidenţială şi Guvernul.

Înscrierea pe platforma destinată înregistrării celor care vor să se vaccineze a fost dificilă, foarte mulţi fiind cei care au reclamat ca a durat foarte mult sau că nu au reuşit deloc să se vaccineze. S-au înregistrat deja 190.000 de persoane, iar în Bucureşti şi Cluj deja nu mai sunt locuri.

Ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu a declarat că sunt mult mai mulţi oameni care vor să se vaccineze, faţă de numărul de doze existent.