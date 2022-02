Premieră în România. Buretele vegetal produs în Buzău a fost scos la vânzare

StirilePROTV

Premieră la stațiunea de cercetare legumicolă din Buzău. Buretele vegetal produs în laborator a fost scos la vânzare.

Produsul este aclimatizat și brevetat în țara noastră din toamna anului trecut și este căutat în special pentru efectele benefice asupra pielii.

În magazinele de specialitate un burete de zece centimetri costă între 20 și 50 de lei, iar aici se vinde doar cu 10 lei, lucru care îi încântă pe cumpărători.

În laboratoarele stațiunii de cercetare legumicola Buzău se lucrează intens. După ce recolta este strânsă și depozitată într-un mediu uscat, lufele se decojesc pentru a fi duse la magazinul stațiunii și vândute.

Mariana Mariș, clientă: „Eu caut de foarte mult timp pentru că am avut din Grecia, Bulgaria ,dar nu am mai fost în Grecia. Acolo e foarte scump, s-a fărămițat imediat, nu l-am putut folosi și când am auzit de ăsta... gata mergem să cumpărăm”.

Costi Mariș, client: „Am vrut să o fac fericită pe soție că ea se spală. Am fost anul trecut la Istanbul și era 10 euro gramul.Nu am luat, că îl țineau ăia în soare”.

De când a apărut anunțul pe geamul magazinului și pe internet cumpărătorii nu au încetat să apară.

Victorița Păltinuș, vânzătoare: „Prima dată am făcut comandă de zece bucăți, credeam că rămân cu ele pe stoc și văd că vine lumea, rămân fără, iar aducem deci vânzarea merge foarte bine”.

Acest burete cu origini asiatice a ajuns în România în anii '60, însă abia anul trecut soiul a fost aclimatizat la Buzău.Textura lui, formată din sute de fibre vegetale, exfoliază foarte bine pielea.

Costel Vînătoru, cercetator SCDL Buzău: „Acest burete vegetal din noul soi obținut Elida este important pentru că el deține în structura lui saponide naturale vorbim de un șampon, un săpun natural pe care îl degajă lent și atunci când îl utilizăm avem alături de buretele vegetal și dezinfectantul natural”.

Buretele natural se poate folosi și ca filtru pentru lichide, dar și pentru antifonare și izolare. Iar cercetătorii din Buzău, în colaborare cu cei ai facultății de inginerie alimentară din Galați au început un proiect pentru fabricarea măștilor de protecție.