Pregătiri pentru un nou recensământ al populației. Sancțiuni pentru cei care nu răspund

Autorităţile au început pregătirile pentru un nou recensământ al populaţiei, care va avea loc peste 3 ani.

Pentru prima dată, oamenii vor avea posibilitatea să completeze singuri pe internet formularul cu întrebări, fără să mai stea de vorbă cu un cenzor. În felul acesta, vom afla situaţia exactă a celor care locuiesc permanent în ţară, dar şi date despre cei plecaţi. Estimările arată că 5 milioane de români sunt în străinătate.

Noul recensământ al populaţiei va avea loc între iulie şi noiembrie 2021, la 10 ani de la precedentul. Oamenii vor putea completa formularele cu întrebări pe un site dedicat, iar pentru asta vor fi răsplătiţi cu o zi liberă, plătită. Cei care nu au acces la internet vor fi chestionaţi de cenzori, în interviuri față în faţă.

Întrebările de la recensământ se vor referi la condiţiile de locuit, venituri, educaţie, religie şi etnie. Altele - la persoanele plecate în străinătate. Va fi însă greu de determinat câţi au plecat de tot din ţară şi câţi stau peste hotare doar pentru câteva luni.

Gelu Duminică, sociolog: ”Foarte multe situaţii despre cei plecaţi sunt trecute sub tăcere pentru că, spre exemplu copiii - în sistemul şcolar - sunt purtători de bani, alocare per capiţa - școala nu-i declară pentru a lua banii. Autorităţile publice locale ştiu un lucru foarte clar: câţi votanţi au, toţi primarii cu care am stat de vorbă va spune numărul de votanţi clar. Cei care nu sunt votanţi nu reprezintă un interes de a număra fiecare cetățean”.

Cele mai recente estimări ale Institutului de Statistică arată că populaţia rezidenta este de 19,5 milioane, în condiţiile în care la recensământul din 2011 eram peste 20 de milioane.

Este nevoie însă şi de detalii despre românii plecaţi, pentru că mizele recensământului au implicaţii în toate domeniile, de la învăţământ, sănătate şi până la piaţa muncii.

Dumitru Sandu, prof. univ. Facultatea de Socologie: ”Cine mai ştie care este numărul celor care au absolvit facultatea, ce mai este cu muncitorii calificaţi, din 2011 până acum s-au schimbat enorm de multe. Ai comune acum cu 800-1000 de oameni care n-au de unde să plătească salariile pentru oamenii din primarie''.

România apare pe primul loc într-un clasament european al mobilităţii forţei de muncă. Sună bine, dar în fapt asta înseamnă că 20% dintre cei care pot lucra locuiesc în alte state ale U.E. Asta în condiţiile în care media europeană este de 4%.

Perspectivele sunt îngrijorătoare. Un raport al Comisiei Europene arată ca ţara noastră ar putea pierde o treime din populație până în 2060, în cazul în care migraţia continua în acelaşi ritm că până acum. Iar ritmul dacă s-ar dubla, în interiorul graniţelor ar rămâne doar 12 milioane de persoane.

În 2015, un raport al ONU estima un număr de 3,4 milioane de cetăţeni romani peste hotare. Iar mai recent, Banca Mondială vehicula cifra de 5 milioane. Cei mai mulţi erau în vestul Europei: 1,3 milioane de romani locuiau în Italia, 1 milion în Spania, 650 de mii în Germania şi 500 de mii în Marea Britanie.

Potrivit proiectului de lege, recensământul este obligatoriu, iar cei care refuză să participe ar putea fi sancţionaţi.

