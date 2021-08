Prăpăd în mai multe localităţi din ţară aflate sub coduri de vreme rea. Oamenii au înotat în apă până la brâu

A fost prăpăd, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în mai multe localităţi din ţară aflate sub coduri de vreme rea.

În judeţul Braşov, oamenii au mers în apă până la brâu, după ce o ploaie torenţială a înfundat canalizările şi a rupt digurile de protecţie. Mulţi abia au mai apucat să-şi salveze animalele înotând prin mijlocul şuvoaielor. În Dâmboviţa, torenţii puternici veniţi de pe versanţi au măturat totul în cale. Zeci de turişti au rămas izolaţi în câteva cabane.

Imagini înfiorătoare au fost înregistrate în nordul judeţului Dâmboviţa, unde un pârâu s-a umflat, iar viiturile puternice ameninţă zeci de gospodarii.

În imagini se văd câteva case foarte aproape de şuvoaie, iar oamenii se roagă ca în această noapte să nu mai plouă. Judeţul este însă până mâine dimineaţă sub cod portocaliu.

Noaptea trecută a fost cod roşu la Braşov, iar cantităţile de apă au atins chiar şi 130 de litri pe metrul pătrat. Pârâul Ghimbăsel, care trece prin cartierul Stupini, s-a umflat atât de tare încât a rupt digul de protecţie iar şuvoaiele au năvălit în mai bine de 100 de gopodării. Momentul în care pârâul trece peste dig şi inundă gospodăriile a fost surprins de un localnic.

Disperaţi, înotând în apă până la brâu, oamenii şi-au pus la adăpost animalele care riscau să moară înecate.

Localnic: „Grajdul e până sus! A trebuit să scot porcii afară. Vaca am dus-o undeva în altă parte!”

Localnică: „Totul e în apă, am putut doar să scot actele, cam aveam apa la genunchi. Am întărat şi am scos actele, le-am dus la neamuri în sat”.

Apa a inundat şi mai multe hale industriale, iar angajaţii unui service auto se tem că aparatura şi instalaţiile tehnologice nu mai pot fi recuperate.

Angajat al service-ului auto: „După părerea mea, sunt daună totală, că nu mai ai ce face cu ele, totul e electronic”.

Localnicii reclamă faptul ca Apele Române nu au curăţat la timp albia pârâului Ghimbasel şi nici digul de protecţie nu a mai fost consolidat de multă vreme.

Localnic: „Nu te lasă să cureţi digul, să faci ceva, că e proprietatea Apelor Române. Dar Apele Române vin, se plimbă cu umbrela pe dig, se uită şi noroc bun!”

Ploile torenţiale au creat probleme şi pe Drumul Naţional 1A, în zona Babarunca, unde viiturile au adus de pe versanţi cantităţi impresionante de aluviuni.

În judeţul Vrancea, o viitură formată pe raul Zăbala a distrus două poduri din tuburi. Peste 1.500 de oameni au rămas izolaţi.

Şi judeţul Argeş a fost sub cod portocaliu de vreme rea, iar de sâmbătă noapte este sub cod roşu de inundaţii. Sâmbătă seară, în Curtea de Argeş, doua acoperişuri au căzut peste nouă maşini parcate, iar un copac s-a prăbuşit peste cablurile electrice. În Câmpulung, şuvoaiele scurse de pe versanţi într-un pârâu care trece prin oraş au provocat inundaţii în mai multe curţi şi subsoluri.

În Iaşi, fulgerele au brăzdat cerul toată noaptea. La fel şi în judeţul Giurgiu.

23 de turişti au rămas blocați, duminică dimineață, la mai multe pensiuni din munții Bucegi, după ce drumurile au fost rupte de aluviuni.

Vremea rea, drumurile umede, dar şi viteza au provocat şi accidente grave.

În judeţul Argeş, un tânăr de 28 de ani a murit după ce a pierdut controlul volanului, pe o şosea alunecoasă, a rupt parapetele de protecţie şi a căzut cu maşina într-un şanţ.

O jumătate de oră mai târziu, tot în Argeş, un alt şofer s-a izbit de o barieră de beton care separa sensurile de mers. În vreme ce poliţiştii erau la cercetări, au văzut zburând, pur şi simplu, pe deasupra lor, o maşină care s-a oprit pe câmp. Şoferiţa, împreună cu alţi doi adulţi şi un copil de nouă ani, au fost transportaţi la spital.

Mai mult de jumătate din ţara să află, până mâine dimineaţă, sub avartizare de ploi abundente.