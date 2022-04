Prahova: Sute de elevi învață cum trebuie acordat primul ajutor

StirilePROTV

Sute de copii din județul Prahova află de la școală cum pot salva o viață. Elevii învăță, în aceste zile, cum și când trebuie să sune la 112 și cum se fac manevrele de resuscitare.

Le pot arăta apoi și altor adolescenți, dar și părinților, ce trebuie să facă în caz de urgență, până la sosirea medicilor, de exemplu.

Îngenuncheată lângă un manechin, o elevă de la un liceu din Ploiești învață cum se face masajul cardiac.

750 de elevi de clasa a șaptea din 15 școli prahovene vor cunoaște, până la jumătatea lunii mai, reguli de bază pentru acordarea primului ajutor.

Raed Arafat, șeful DSU: "Vor învăța, cum spunem noi, lanțul supraviețuirii, adică de la apelul telefonic la 112, ce spunem la 112, cum anunțăm o urgență până la a pune în poziție de siguranță sau cum începe resuscitarea, a opri o hemoragie sau o plagă cum sa faci până vine un echipaj de urgență profesionist".

Adolescenții sunt convinși că ce învață acum de la paramedici și voluntari le va fi de folos tot restul vieții. Ana a ajutat chiar zilele trecute o persoană care căzuse pe stradă.

Ana Cristea elevă: "Și-a spart arcada, am ridicat-o, am scos-o din trafic deoarece era pe șosea, am curățat rana, am aplicat compresii reci cu apă, am sunat la 112 am consolat-o, am verificat dacă e ok".

Tiberiu Onoiu Instructor descarcerare Școala de Pompieri "Pavel Zăgănescu" Boldești: "Am mers foarte mult pe partea de a ține în viață un pacient aflat în stop cardiorespirator. Sunt noțiuni de bază, într-adevar, dar sunt foarte importante, pentru că fac diferența dintre viață și moarte".

Ana Gabriela Popenciu, elevă: "Aș fi foarte fericită să pot salva pe cineva".

Proiectul este finanțat de o companie privată, cu 500.000 mii de lei. Banii sunt necesari, printre altele, pentru trusele de prim ajutor, manechinele și simulatoarele care vor ajunge în școli.

Alina Petrescu, reprezentant OMV: "E cel mai important să ducem și acasă și în comunități toate aceste lucruri pe care copiii le vor învață la școală de acum înainte".

Proiectul-pilot are asprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență, al Fundației SMURD si al autorităților locale.