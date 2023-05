Povestea unui român care trăia liniștit în Anglia fără să știe că este condamnat în România. A fost prins după 20 de ani

A fost eliberat din penitenciar după ce a obținut în instanță redeschiderea procesului ca să își demonstreze nevinovăția.

Acesta susține că altcineva a săvârșit fapta și că autoritățile l-au confundat. Băbatul își schimbase numele și își întemeiase o familie în Anglia, fără să știe, spune el, că este căutat de polițiști.

Întâmplarea a avut loc în ianuarie 1999, în Horodnicul de Sus din Suceava. Bărbatul, care avea pe atunci 19 ani, a fost implicat într-o altercație cu mai mulți tineri în fața căminului cultural din sat.

Ion Bălan: „Toată cearta a pornit de la militar. Noi ne-am băgat să îi despărțim. Am văzut că cineva se lua de el, că el nu știu ce avea cu o fată. Mi s-a dat cu spray în ochi, am căzut jos, eu și acum am martori, dar ei nu au fost audiați niciodată. Eu nu am purtat niciodată surubelniță, cuțit”.

Dorel Țigănescu a fost trimis, ulterior, în judecată. Însă, spune el, nu a știut și a plecat împreună cu un grup de prieteni în Marea Britanie la muncă. Acolo și-a schimbat numele în Ion Bălan.

Ion Bălan: „Am băgat ceva de la mine, mai spuneai ceva și obțineai azil politic. Am obținut actele pe numele de Bălan".

Timp de 20 de ani omul a locuit la Londra. În tot acest timp autoritățile române îl căutau.

Ion Bălan: „Aveam o viață normală, o familie, un loc de muncă, eram un cetățean ca oricare".

În 2010 a fost găsit. Inițial autoritățile din Marea Britanie au respins mandatul de arestare emis pe numele său. În 2019 procedura s-a reluat, iar de această dată a fost arestat.

Alexandru Elvir Iliescu, avocat: „Acesta pur și simplu a fost ridicat de la domiciliul său și a fost plasat sub ceea ce se numește arestul provizoriu".

În toamna anului trecut el a fost extrădat și încarcerat la Rahova pentru a executa pedeapsa de șapte ani și șase luni de închisoare.

Pe 26 aprilie a fost însă eliberat, iar procesul său a fost redeschis, la cererea lui, după ce omul a invocat faptul că a fost judecat în lipsă și nu a avut ocazia să se apere.

Alexandru Elvir Iliescu, avocat: „Cu alte cuvinte ne-am întors în timp, urmând acum să se facă dreptate, să se afle adevărul. Toate actele de urmărire penală au fost făcute într-o zi, circa 24 de ore".

Bărbatul se află acum sub control judiciar.

