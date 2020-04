Povestea românului care a dezvoltat o formă extrem de severă de COVID-19

Este trecut, sec, în statistici: "pacientul 37". Povestea unui român care a dezvoltat o formă extrem de severă de COVID-19 vine însă că o dovadă a suferinței prin care trec cei agresați de noul coronavirus.

Un munte de om, fără probleme medicale, a fost îngenuncheat de boală. Încă trage să-și revină. Stă de aproape o lună în spital - plămânii și ficatul au fost la un pas de a ceda.

Alin Goga are 46 de ani și este director în cadrul unei companii din subordinea Primăriei București. A fost manager în cadrul Companiei Naționale de Drumuri și nu o dată a vorbit despre neregulile de la Transporturi.

În perioada 26 februarie-2 martie, Alin a fost în Germania. S-a simțit rău după patru zile de la întoarcere. Avea dureri de cap, transpira și se simțea slăbit. S-a dus, cu febră, la Spitalul "Victor Babeș" unde a fost testat pentru gripă A și B. Rezultatele au fost negative. Abia atunci și-a pus problema că ar putea avea COVID19.

Alin Goga: ” Pe 11 martie am fost confirmat pacientul 37”.

O zi mai târziu, pacientul 37 ajungea la Terapie Intensivă, direct pe aparate, pentru susținerea plămânilor.

Alin Goga: ”Le-am văzut îngrijorarea medicilor în primele două zile. Am făcut trei radiografii pulmonare care au ieșit prost, iar totul s-a transformat când am fost mutat la terapie intensivă, schema de tratament a fost schimbată complet. O schemă de tratament care până la urmă a dat rezultate după 14 zile de terapie intensivă, a fost o lupta colosală. Când mi-au recoltat sânge din venă am avut senzația că mă lovește cineva cu un ciocan”.

Alin a făcut una dintre cele mai severe forme de boală, deși nu suferea de alte afecțiuni.

Alin Goga: ”Dacă eu am fost afectat, toată lumea ar trebui să aibe mare grijă și responsabilitate, să stea în izolare pentru a putea trece peste aceste lucruri”.

În câteva fotografii surprinse în Germania, înainte de întoarcere, vedem un bărbat în putere care se bucură de viață. Avea 114 kilograme, iar Acum a pierdut inclusiv masă musculară. Stă singur într-un salon de spital de aproape o luna.

Alin Goga: ”În afară de faptul că eram supraponderal nu aveam nici o boală, nu aveam depășiri ale valorilor de sânge, nu sunt fumător, băutor, sunt un om cu o viață absolut normal, un om normal fără probleme medicale”.

Sunt 24 de zile de când așteaptă vestea că va pleca acasă la soție și cei doi copii. Testele de-acum sunt negative, însă e nevoie să mai stea în spital pentru recuperare pulmonară. Din cauza medicamentelor, i-a fost afectat și ficatul.

În zilele lungi de suferință a scris un jurnal pe pagina de Facebook și le cere des oamenilor să ia în serios sfaturile autorităților.

Alin Goga: ”Îi rog să se uite în ochi mei și în sulfetul meu. Atenție mare nu este de joacă, nu este o glumă, este un avenrtizment foarte serios pe care trebuie să-l luăm în considerare”.

În România, vârstă medie a celor infectați cu COVID19 este de 46 de ani. Oficial 1003 pacienți au vârstele cuprinse între 20 și 50 de ani, iar Alin e dovada că și tinerii pot dezolta forme grave ale bolii. Cele mai multe infectari au fost în rândul femeilor, iar cei expuși riscului de a face o formă severă sunt vârstinicii care reprezintă 19% dintre cei infectați. De aceea e importnat să va protejați, să rămâneți dacă puteți în case și să purtați masca la ieșirea din casă.