Povestea lui „Boss”, cel mai frumos mastiff tibetan din lume. Trăiește în România

Cel mai frumos mastiff tibetan din lume este din România. Are doar doi ani, însă a participat deja la zeci de competiţii şi a câştigat aproape 200 de premii.

Se numeşte Boss Phantom, este din Sangeorgiu de Mureş şi aparţine unui pasionat de această rasă.

Omul a investit foarte multă energie, timp, dar şi bani, pentru că juniorul să aibă rezultate remarcabile.

Stăpân: „El este Boss. Dublu campion mondial şi 66 de consursuri fără nicio înfrângere."

Boss Phantom este un junior din rasa mastiff tibetan. S-a născut în Sângeorgiu de Mureș, dar mama lui este originară din Tibet, iar tatăl lui a ajuns pe pământ românesc din Rusia. Şi-a întrecut repede părinţii.

186 de titluri în doi ani

Tudor Sălăgean, proprietar câine: „De la trei luni jumate în toate competiţiile a luat doar locul unu.Trecând şi prin două mondiale, la clasa puppy şi la clasa junior. Are 186 de titluri în doi ani."

Nu e uşor să fii în blana celui mai frumos mastiff tibetan din lume. Rutina este destul de încărcată.

Kati Sălăgean: „Dimineaţa ieşim la alergare la ora opt şi la amiază merg la alergare şi seara, tot aşa, o oră 30 de minute. Mâncare primesc o dată pe zi seara, pieptănat bineînţeles, înainte de concurs îi treabă mai multă, spălat, pieptănat mai mult.”

Mastiful Tibetan are două rânduiri de blană: în lateral păr scurt, în față păr mai lung care îl face mai spectaculos. Boss, aşa cum îşi spune şi numele, şi-a făcut intrarea deja în rândul iubitorilor de animale. Cei care merg la competiţii abia aşteaptă să îl întâlnească.

Tudor Sălăgean, proprietar: „E o rasă foarte spectaculoasă create din animale sălbatice, o formă mai specială faţă de alţi câini, are un caracter aparate, au o coamă evidenţiată foarte bine."

Boss nu mai este singur. Stăpânul lui s-a dus în Tibet ca să îi aducă un cadou special.

Proprietar: „Ea este Lea, am făcut o promisiune înainte de campionatul mondial - în cazul în care iese camipon mondial, îi aduc o mireasă din Tibet. Personal am zburat peste 30 de ore şi am ajuns pe acoperişul lumii unde am ales o fetiţă pentru Boss."

Boss este râvnit chiar şi de bogătaşi străini care au oferit pentru el zeci de mii de euro. Stăpânul lui îl iubeşte însă foarte mult şi spune că nu l-ar da pentru nimic în lume.

