Povestea lui Cosmin, care la 15 ani a oferit o lecție de viață. A rămas fără tată, iar mama s-a luptat cu cancerul

O lecţie de viaţă are un adolescent de 15 ani, care trăieşte într-una dintre cele mai defavorizate zone din ţară: cartierul Ferentari din Bucureşti.

În ciuda numeroaselor lipsuri care i-au marcat copilăria, băiatul nu a uitat nicio clipă că doar educaţia îl poate salva. Nu a abandonat şcoala, ci dimpotrivă, a fost mereu un elev de nota 10, iar anul acesta a fost admis la Colegiul Sfântul Sava. Cu puţin sprijin, Cosmin ar putea ajunge departe.

Cosmin a învăţat prea devreme că viaţa poate fi şi crudă. Şi-a văzut mama luptând cu un cancer şi tatăl pierind de aceeaşi boală, acum 2 ani.

Cosmin Cîrstea: „Greutatea o suport, o s-o suport fiindcă ştiu că viaţa tot te încearcă".

Martor al suferinţelor părinţilor, copilul s-a refugiat în cărţi. Şcoala a fost pentru el singura salvare.

Ana Maria Cîrstea, mama lui Cosmin: „Cosmin a fost un copil ascultător, a văzut foarte multe în casă, greutăţile, problemele de sănătate pe care le-am avut amândoi, dar a fost un copil puternic. Ne-a fost şi ne este greu dar ne avem unul pe celălalt şi le înfruntăm, căutam să trecem peste ele.”

Cosmin Cîrstea: „E cu suişuri şi coborâşuri viaţa. Chit că tu ai vrea să ajungi acolo, poţi să ajungi acolo, doar că plăteşti pentru ceea ce faci. Chit că vrei să ajungi undeva unde e bine o să fie şi răul, e o balanţă ce trebuie egalată”.

Iar balanța înclină acum în favoarea băiatului care va împlini 15 ani săptămâna viitoare. Cu nota 10 pe linie, Cosmin a fost admis anul acesta la colegiul Sf. Sava, unul dintre cele mai bune licee din ţară. Impresionaţi de povestea lui, colegii noştri Cosmin Stan de la Ştirile PRO TV şi Omid Ghannadi de la Visuri la cheie, au sărit să-i dea o mână de ajutor. S-au înscris la maratonul virtual Bucureşti de anul acesta şi au demarat o campanie de strângere de fonduri pentru renovarea garsonierei de doar 12 mp, cu mucegai pe pereţi, în care băiatul locuieşte cu mama lui.

„Fotoliul ăsta este tip pat, canapeaua este tot tip pat, mama doarme în canapea, eu dorm în fotoliu” spune Cosmin.

Cum puteți ajuta copiii defavorizați

Povestea lui Cosmin este însă doar una dintre miile de astfel de poveşti triste pe care fundaţia Hope and Homes for Children le are în grijă.

Andreea Dulercea, asistent social Hope and Homes for Children: „Luptăm pentru ca şi alţi copii ca şi Cosmin, cu potenţial extraordinar, cu drag de şcoală şi de învăţătură, să rămână lângă părinţii lor şi să reuşească să-şi atingă acest potenţial, pentru că, din păcate, lipsurile materiale nu-i ajută iar mulţi dintre părinţi sunt copleşiţi de situaţiile prin care trec, dificile, şi fie renunţă, se dau bătuţi, şi-atunci noi trebuie să fim alături de ei şi să le oferim sprijin moral, sprijin financiar.”



Sunt cel puţin 1.600 de copii vulnerabili în acest moment, care riscă să rămână fără mamă şi fără tată. Pe ei îi putem ajuta donând 2 euro prin sms cu mesajul HOPE aşa încât părinţii să rămână în continuare lângă ei. Eu am alergat şi am şi donat pentru Cosmin pe care, de asemenea, îl puteţi ajuta cu orice sumă, direct pe site-ul de donaţii Galantom.