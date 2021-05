Povestea anchetei jurnalistice despre ursul Arthur. Ramona Ţintea: "Nu am vrut să cred până nu am văzut numele prinţului"

Ramona Ţintea, corespondent al Ştirilor PRO TV, a realizat ancheta privind uciderea ursului Arthur, care a ajuns în presa internaţională,

Ramona Ţintea, corespondent al Ştirilor PRO TV, a vorbit despre povestea acestei anchete jurnalistice: "A fost o muncă de echipă, împreună cu activiştii de mediu de la Agent Green, fără ei, cu siguranţă nu aş fi reuşit să aduc la lumină acest caz. Am făcut şi alte anchete împreună, sunt partenerii mei de încredere.

Despre braconaj şi despre faptul că urşii sunt vânaţi ilegal s-a tot vorbit, dar până acum, niciodată nu am reuşit să demonstrăm acest lucru. Sinceră să fiu, până nu am văzut documentele, până nu am văzut numele prinţului scris acolo, nu am vrut să cred, nu am vrut să entuziasmez.

De la bun început am stabilit strategia. Ştiam că avem de-a face cu oameni pricepuţi, cărora nu le poţi spune din prima că ştii ce s-a întâmplat.

Sutn o persoană curajoasă, asta cred despre mine şi cred că prin meseria pe care mi-am ales-o demonstrez acest lucru. Practic, meseria de jurnalist înseamnă totul pentru mine", spune Ramona Ţintea. Alte anchete realizate de ea găsiţi în campania INSPECTORUL PRO.

Între timp, cazul ursului ”Arthur”, împușcat de prințul Emanuel de Liechtenstein în Covasna, este investigat și de procurori. Ancheta realizată de Ramona Țintea a ajuns în presa internațională. Jurnaliștii celui mai citit ziar din Austria, KRONEN ZEITUNG, i-au cerut Ramonei detalii despre investigațiile pe care le-a făcut timp de o lună în zona Covasna, prezentate în exclusivitate de Știrile Pro TV marți seara. BBC, The Washington Post, Associated Press sau Euronews au scris despre acest subict

Publicații de prestigiu din multe alte țări se întreabă însă acum ce s-a întâmplat în Carpații României și dacă împușcarea ursului de către prințul Emanuel von Liechtenstein a fost un act de braconaj.