Poliţiştii şi voluntarii au continuat să îl caute pe băiatul de 13 ani din Cluj care a dispărut de acasă

Poliţiştii şi voluntarii au continuat să îl caute şi noaptea trecută pe băiatul de 13 ani care a dispărut miercuri, din localitatea Floreşti de lângă Cluj-Napoca.

Lucian a plecat de acasă să îşi cumpere dulciuri, iar de atunci n-a mai răspuns la telefon. Ultimele imagini cu el au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate într-un autobuz.

Autorităţile au primit aproximativ zece telefoane de la persoane care spuneau că l-au văzut pe băiat, însă, din păcate, nicio informaţie nu a fost corectă. Zeci de voluntari au plecat iarăşi pe străzi, în căutarea copilului.

Ciprian Vaida, voluntar: ,,Am încercat să urmărim toate informațiile și toate ideile pe care le-am avut despre locurile în care ar putea să găsească adăpost. Ne gândim și la familie, și la copilaș, care știm că are probleme de sănătate și nu am vrea să se întâmple ceva cu el.”

În imagini surprinse în autobuzul de pe ruta Cluj-Napoca -Baciu, se vede că băiatul vorbeşte cu şoferul autobuzului. Se pare că l-ar fi întrebat cum ajunge la gară.

Lucian este elev în clasa a şaptea şi urmează un tratament psihiatric. Miercuri, şi-a anunţat mama că merge la un magazin din apropierea blocului, dar a dispărut fără urmă.

Elena Ghirișan, mama băiatului: "Numai 3 lei 50 avea la el. Măcar dacă avea bani la el, îşi cumpăra un corn, un sandwich, un hamburger. Şi nici nu e îmbrăcat în haine de iarnă. E în adidaşi şi geacă de toamnă şi o bluziţă cu glugă".

Imediat, în noaptea dispariţiei, poliţiştii au început căutările, ajutaţi de voluntari şi de familie.

Părinţii sunt despărţiţi, dar băiatul, care locuieşte cu mama, se înţelege bine şi cu tatăl lui. Chiar urma să îşi petreacă vacanţa la el.

Bunicii băiatului: "Trebuia să vină ieri să-l ducă. Pe când o venit, copilul era deja dispărut. Şi l-a căutat şi taică-său".

Copilul a fost căutat în zona gării, dar şi în pădurile din zonă.

Echipajele folosesc câini de urmă, cai şi camere de termoviziune. Au verificat subsolurile blocurilor aflate în construcţie şi scările de bloc, unde s-ar fi putut adăposti băiatul.

Levente Lazok, voluntar: "Am verificat dacă nu doarme în vreo maşină, un semn era că se abureşte geamul maşinii respective. Avem trei câini de urmărire, de salvare, o să ne ajute. Când şi cât de repede îl găsim poate să fie vital pentru viaţa omului".

Agenţii de pază din supermarketurile din Cluj au fost rugaţi să fie vigilenţi şi să anunţe dacă îl zăresc pe băiat.

Alexandra Luca purtător de cuvânt IPJ Cluj: "În vederea localizării și depistării minorului au fost alertate toate echipajele și efectivele aflate în teren, de la nivelul tuturor unităților aflate în subordinea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Secțiile Regionale de Poliție Transporturi sau alte Inspectorate de Poliție din țară".

Noaptea, temperaturile sunt foarte scăzute, aşa că orice minut contează.