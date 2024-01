Polei și accidente în lanț în București, în prima seară de iarnă veritabilă. Polițiștii de la Accidente, suprasolicitați

Pentru că s-au trezit cu foarte multe cazuri într-un interval scurt, polițiștii de la biroul de accidente i-au sfătuit pe șoferi să încheie constatări amiabile, acolo unde a fost cazul.

Timp de șapte ore, cât a nins în București, mașinile s-au ciocnit ca popicele. Cu toate că ninsoarea a fost slabă, gerul a transformat asfaltul în sticlă, iar autoturismele au patinat.

În sectorul patru, mașina unei doamne a ajuns cu roțile în sus. Șoferița a scăpat teafără, dar autoturismul a fost distrus.

Și pe bulevardul Liviu Rebreanu trei mașini au intrat în coliziune. Iar în sectorul 1, o mașină s-a oprit în gardul liniei de tramvai.

„Alunecă foarte rău pe jos, aveți grijă cum conduceți, eu am fost prudent.”

„Mai ales pe străduțe, a fost gheață, gheață”, spun șoferii.

În timpul ninsorii de luni spre marți, în București au fost înregistrate 215 tamponări ușoare - peste 100 dintre ele fiind soluționate de polițiștii de la Rutieră. În celelalte cazuri, șoferii au încheiat constatări amiabile. Au fost reținute, însă, și 22 de permise auto pentru condusul agresiv, după ce mai mulți tineri au fost prinși făcând derapaje controlate sau drifturi în parcările centrelor comerciale.

Tocmai din acest motiv, Biroul de Accidente Ușoare din București a fost mai aglomerat ca niciodată. În parcare erau zeci de mașini lovite.

-Din cauza condițiilor meteo... am avut și o distanță potrivită și viteză potrivită, dar nu am putut să controlez mașina și am lovit mașina.

-De fapt, au fost patru mașini pe care le-am lovit

-Mașinile erau parcate sau în mers?

-Nu erau parcate, erau în mers.

-Pur și simplu, 20 de metri am patinat.

„Am ieșit și am văzut-o așa. Noroc că m-am uitat, că de obicei nu mă uit. Ori a vrut unul să o parcheze lângă mine, ori a alunecat, că pe stradă e zăpadă lângă parcare” spune alt șofer.

Laura Burciu, agent-șef Biroul de Accidente Ușoare: „Sunt foarte multe accidente în lanț. câte trei, patru, cinci, destul de aglomerat”.

Reporter: Comparativ cu o zi obișnuită?

Laura Burciu: „Nu se compară, dublu, triplu. Ajungem la 200-250 de persoane uneori, zilnic, mai ales acum cu vremea, din păcate, da.”

Risc crescut de accidente și în zilele următoare

Meteorologii spun că gerul persistă, iar poleiul se poate forma pe asfalt.

Au fost cel puţin zece accidente în lanț soldate cu pagube, aseară, în București, toate după ora 19.00, când a început să ningă mai tare.

Pe strada Beijing au fost două - prima dată, șase mașini care, deși au încercat să frâneze, nu au păstrat distanța și au intrat în coliziune. Tot aici, trei autoturisme au intrat într-un parapet.

Alte zone cu polei, în care au avut loc accidente în lanț, au fost pe Poligrafiei, Liviu Rebreanu sau 1 Mai.

Până la sfârșitul săptămânii, cel puțin, temperaturile rămân negative. Poimâine, de exemplu, se vor înregistra -7 grade Celsius și nu este exclus să se formeze din nou polei.

Polițiștii îi îndeamnă pe șoferi să evite pe cât posibil frânarea, schimbarea bruscă a direcției de mers și depășirile repetate, pentru că riscul de a derapa pe șoseaua alunecoasă crește.

