Podul jucăriilor dintre România și Ucraina, la Sighetu Marmației. Inițiativa lăudată a polițiștilor de frontieră

Agenții s-au gândit să aducă un zâmbet pe fața unor copilași necăjiți, care și-au lăsat toată viața în urmă, în Ucraina bombardată de ruși.

Polițiștii de frontieră de la PTF Sighetu Marmației-Solotvino, dar și oameni cu suflet mare au aranjat jucării de pluș, mașinuțe și alte obiecte simbolice, pe balustrada podului care desparte cele două țări. Una, cu durere și război, cealaltă cu speranță pentru zecile de mii de refugiați care încearcă să o ia de la capăt în România.

Imagini cu podul jucăriilor au fost făcute publice pe contul de Facebook al Poliției de Frontieră Sighetu-Marmației, iar de aici au fost preluate pe Twitter, inclusiv de publicații internaționale, devenind virale.

Bridge on the Ukrainian-Romanian border (Sighetu-Marmatiei)

The border guards left toys for #Ukrainian children on it, so that every kid who passes through it could take one.

It's not a kind of world we want to give our children...#StopRussia pic.twitter.com/gRWWUMi6Fm