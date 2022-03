Refugiații ucraineni care au venit în România își caută de muncă la noi în țară. Pentru ce job-uri au aplicat

Numărul refugiaților ucraineni care s-au angajat în România este în continuă creştere, semn că oamenii încearcă să-și aranjeze viața chiar dacă sunt departe de casă.

Sunt slujbe disponibile în mai toate domeniile: de la învăţământ, la firme de IT, cabinete stomatologice, hoteluri, și restaurante.

Sunt două săptămâni de când Olga a ajuns în România cu cei doi copii. Nu știe cât timp vor fi nevoiți să rămână aici, așa că femeia și-a căutat o slujbă. Şi a avut noroc. Va lucra la un hotel din centrul capitalei.

O altă tânără care a ajuns zilele trecute în vama Isaccea își dorește să lucreze într-o grădiniță.

279 de cetățeni ucraineni s-au angajat până acum în România, iar mulți își depun CV-uri pe diferite platforme cu locuri de muncă.

Ana Visian, Best Jobs: „Vedem CV-uri, le recunoaștem după nume… profesori în școli de engleză pentru adulți sau la grădiniță. Am mai văzut solicitări pentru IT, design....ne aşteptam să crească cererea.''

Locuri de muncă pentru refugiați sunt în mai multe domenii, iar autorităţile de la noi au simplificat procedura de angajare.

Acum, cetățenii ucraineni trebuie doar să completeze o declaraţie pe proprie răspundere în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de calificare profesională şi experiență în activitate. În plus, pot beneficia gratuit de consiliere profesională și mediere… adică vor fi puși în legătură cu posibili angajatori. Iar cei care vor, pot urma - tot gratuit - și cursuri de formare profesională.''

Într-un restaurant din centrul Clujului patronii fac planuri pentru vară, așa că vor avea nevoie de personal pentru terase.

Mircea Buteanu, administrator local: „Barmani, ajutor de barman, ospătari, ajutor de ospătar, la bucătărie, la curățenie… Ar trebui să vorbească engleză minim. Probabil că vor fi înconjuraţi de multă simpatie de majoritatea clienților așa că nu vor fi supărați că ei știu doar engleza. În rest, să plimbi o tavă nu îți trebuie facultate, ci doar bunăvoință, hărnicie și tragere de inimă."

Și reprezentanții unui birou de arhitectură vor să angajeze colegi ucraineni.

Vlad Negru, reprezentant birou de arhitectură: „Ne-am gândi că am putea primi 2-3 persoane, inclusiv să îi găzduim împreună cu familiile cu care au plecat din Ucraina. Inițial am avut contact cu niște birouri din Kiev, le-am scris de disponibilitatea noastră și de acum o săptămână jumătate au început să vină mesaje, au început să vină CV-uri, au început să scrie, unii chiar sunt pe drum. Noi avem posturi disponibile pentru arhitecți și pentru designeri de interior.”

Autoritățile spun că peste 440.000 de ucraineni au trecut granița în România de la începutul războiului. 80.000 au rămas pentru moment la noi.