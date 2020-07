Ploile au făcut prăpăd în România. ”Sunt izolat în mica Veneție”

Ploi puternice s-au abătut din nou asupra României și mai bine de jumătate din țară se află sub cod portocaliu sau galben de vreme rea în următoarele ore.

Duminică seară parcă s-a rupt cerul în mai multe zone și problemele au apărut în scurt timp.

Pe străzile acoperite de șuvoaie nu s-a mai putut înainta, iar apa a năvălit în curți și beciuri.

”Lumea își împinge mașinile, poliția a oprit circulația”.

S-a ajuns în aceasta situație după câteva zeci de minute în care a plouat cu putere în București. În scurt timp, străzi întregi au devenit o capcană pentru șoferi.

În Capitală ploaia a făcut prăpăd. Străzile s-au transformat imediat în râuri iar mașinile, după cum se poate vedea, au trecut cu greu prin șuvoaie.

Bărbat: ”Eram în circulație și m-a prins aici și am rămas cu ea, a tras apa mașina și am rămas cu ea. A intrat chiar în mașină, nu a ajuns la mașină, jumătate de metru, mai bine. Am rămas cu numerele în mașină, mi-au căzut toate cele”.

Prin lacurile formate pe șosele nu au putut înainta nici unele mijloace de transport în comun.

”A fost singurul care a avut curaj să treacă și uitați ce valuri vin peste noi. Dă-te, dă-te!”.

Bărbat: ”Sunt izolat în mica Veneție. Abia am venit acasă și am zis hai să fac o plimbare. Dacă vă uitați și în parc, acolo la parcul de copii e jale. Canalizarea, păi mirosul de unde vine, din canalizare”.

Bărbat: ”Am încercat de fapt înainte să mergem cu mașină, dar nu s-a putut pe aici și a trebuit să ocolim destul de mult ca să ajungem la Șincai în partea cealaltă. De fiecare dată când plouă atât de mult se întâmplă lucrul ăsta”.

Responsabilii spun că sistemul de canalizare a fost depășit pentru că a căzut o cantitate uriașă de apă.

Alexandru Moldovan, director Departament Operare și Mentenanță Rețele: ”Media lunară ar fi undeva la 80 de litri pe metru pătrat toată luna, iar acum într-un interval scurt de aproximativ 3 ore am avut undeva 35 de litri pe metru pătrat. Am avut intensități maxime de 76 de litri pe metru pătrat”.

Scene asemănătoare au fost surprinse duminică seară și în Alba Iulia, după ce și în timpul zilei parcă s-a rupt cerul acolo.

”Apa țâșnește din canal ca fântânile arteziene”

Bărbat: ”Uitați până aici a fost, 30-40. Din stradă o bagă în curte”.

Apa a intrat din nou în curți și în beciuri.

Tânără: ”Aici în curte are 20-30 cam așa. A fost o tură azi-dimineață, abia am reușit de am scos din beciuri, din curți de peste tot și acum a venit iară. Canalul nu face față”.

Femeie: ”Apa a fost până la genunchi, mai avea un pic și ne intra în casă și la alți oameni a fost în pivniță până aici la brâu”.

Oamenii au avut parte și de un spectacol nedorit.

Bărbat: ”Apa țâșnește din canal ca fântânile arteziene la un metru și”.

Nici în Brașov sistemul de canalizare nu a mai făcut față șuvoaielor. Mai multe străzi din oraș au fost inundate și s-a circulat cu greu.