Petrecere cu manele în cimitir și pe stradă, în noaptea de Înviere: „Ce coronavirus, bă?!”

Mai multe persoane din localitatea Vizureşti care transmiteau, în noaptea de sâmbătă spre duminică, live pe Facebook de la o petrecere care a avut loc în cimitir și pe stradă au fost amendate de poliţişti, informează IPJ Dâmboviţa.

Mai mulţi indivizi au adus cu ei o boxă şi au dat volumul la maxim. Manelele s-au auzit în toată localitatea.

“În cimitir, fraţilor! Am adus lumina lu mama mea… Hai, hai! He, he, he! Aşa e la noi la cimitir! Numai la Vizureşti se poate întâmpla aşa ceva! Să danseze şi morţii, mă!”

Petrecăreţii s-au mutat apoi pe străzile din localitate.

“Aşa se întâmplă la Vizureşti! Ce coronavirus, bă?! Să danseze câinii! Hai, hai, hai!”

"Având în vedere imaginile video postate pe o reţea de socializare, în cursul nopţii de 18 spre 19 aprilie, în care mai multe persoane dansează în spaţiul public, fiind încălcate prevederile impuse în perioada stării de urgenţă, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa este abilitat să comunice următoarele: poliţiştii din cadrul Poliţiei Răcari, sprijiniţi de luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, s-au deplasat pe raza localităţi Vizureşti, unde au identificat persoanele în cauză", precizează IPJ Dâmboviţa.

Au fost aplicate şase sancţiuni contravenţionale în valoare de 20.000 de lei fiecare şi o sancţiune în valoare de 10.000 de lei, pentru nerespectarea restricţiilor de circulaţie, conform Ordonanţei Militare nr. 3.