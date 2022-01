Peter Bogdanovich, regizor emblematic cunoscut pentru filmele „Last Picture Show” şi „Paper Moon”, a murit la 82 de ani

Twitter

Peter Bogdanovich, ale cărui filme „The Last Picture Show” şi „Paper Moon” i-au consilidat reputaţia în rândul celor mai importanţi regizori de film de la Hollywood în anii '70, a murit la vârsta de 82 de ani, scrie Variety, scrie News.ro.

Regizorul a avut şi roluri în seriale precum „The Sopranos”, la care a revenit ca psihoterapeut al Dr. Melfi; „The Simpsons”; şi ca DJ în „Kill Bill Volumes 1 and 2” de Quentin Tarantino.

Peter Bogdanovich, născut în statul New York pe 30 iulie 1939, într-o familie sârbo-austriacă, este actor, regizor şi producător.

A fost recompensat cu premii la Veneţia, San Sebastián şi Locarno şi a primit două nominalizări la premiile Oscar, pentru regia şi scenariul filmului „The Last Picture Show” (1971), care i-a adus un trofeu BAFTA.

Pentru documentarul „Tom Petty and the Heartbreakers: Runnin' Down a Dream” (2007), el a primit un premiu Grammy.

În 2018, la cea de-a zecea ediţie a Lumière Film Festival, a fost premiat pentru întreaga carieră.