Peste 400 de voluntari au renovat fațadele a 30 de case dintr-un sat din Timiș

Un exemplu de adevărată implicare vine din Timiș. Peste 400 de voluntari au renovat fațadele a 30 de case dintr-un sat unde locuiesc mulți bătrâni ce nu şi-ar fi permis niciodată să își renoveze locuințele.

Organizatorii sunt deja la a patra inițiativă de acest gen. Ei aleg sate în care mai există case cu arhitectură tradițională, cărora le dau din nou culoare.

Aflat la poalele Munților Poiana Ruscă, satul Fărășești este o adevărată oază de verdeață. Mai are doar 200 de locuitori, majoritatea în vârstă, cu case construite în urmă cu o sută de ani, în stil bănățean. Multe dintre ele sunt dărăpănate pentru că oamenii nu și-au permis să le renoveze.

Elena Vasiescu - proprietar casă: ”Îmi pare bine, e frumos că fac în sat la noi. Eu nu puteam să fac că nu am pensie, nu am salar, nu am nimic”.

O asociație a adunat peste 400 de voluntari care să ajute bătrânii să renoveze fațadele a 30 de case.

Radu Trifan - președinte Asociația Acasă în Banat: ”E un sat puțin cunoscut, care păstrează foarte mult din arhitectura tradițională din zona banatului și care are un farmec aparte”.

Această casă a fost construită pe structură din lemn. Un învățător a cumpărat-o recent, însă nu a găsit meșteri care să o renoveze doar cu materiale tradiționale.

Florin Foltean - proprietar casă: ”Pentru noi este o casă drăguță, drăgălașă, și acum ne bucurăm cu ocazia acestei inițiative și a acestor oameni minunați că putem să renovăm”.

Asociația a pornit inițiativa numită „Collor the Village” în 2019. În fiecare an a ales câte un sat, iar IT-iști, funcţionari publici, studenți sau angajați în multinaționale vin trei zile să lucreze în construcții, gratuit.

Andreea – voluntar: ”Ne motivează, nu știu, o dată că ideea asta că mai mulți oameni se strâng și fac o chestie măreață”.

Bianca, voluntar: ”Lucrez în implementare software și am zis să venim să ne relaxăm un pic și să facem și muncă fizică și un pic de muncă artistică”.

Sorin Ionescu - subprefectul județului Timiș: ”Este bine din perspectiva orășeanului care vine în aceste zone și înțelege că județul Timiș are niște comori inestimabile, care din păcate în ultimii ani au rămas prăfuite”.

Localitatea va fi inclusă și într-un circuit turistic pentru că în zonă pot mânca produse tradiționale de la localnici, pot vizita bisericile de lemn din Țara Făgetului sau pot circula pe Transluncani - șoseaua șerpuită, săpată în munte.