Permisul de conducere se obține tot mai greu în România. Motivul pentru care candidații așteaptă și 3 luni pentru examen

Permisul de conducere se obține tot mai greu în România. Candidații așteaptă chiar și 3 luni pentru a fi programați la examenul auto.

Reprezentanții poliției dau vina pe pandemie și pe numărul mic de examinatori. Între timp, candidații uită ce au învățat și cad pe capete atât la sală, cât și la traseu.

Carolina a terminat şcoala de şoferi în iulie în Ilfov. A fost programată la proba practică abia peste 3 luni. Ca să nu uite ce a învăţat, a plătit mai multe şedinţe suplimentare de condus.

Carolina, candidată la examenul auto: "Pe 30 iulie am avut ultima oră de conducere, legislaţia, sala, am dat-o pe 5 august, respectiv, programarea pentru traseu mi-au făcut-o pe 5 octombrie, ceea ce mi se pare un termen destul de mare pentru că sunt nevoită să mi iau nişte ore în plus să mi amintesc - sunt începător şi e o situaţie stresantă”.

În aceeaşi situaţie se afla şi Liviu, care a făcut şcoala de şoferi tot în Ilfov şi aşteaptă acum să fie programat la traseu.

Liviu Dinu, candidat la examenul auto: "Două luni jumate trei luni, aşa e la noi la Ilfov. Eu, sincer, am terminat şcoala acum 2-3 săptămâni şi nu am mai condus deloc şi nu mai sunt obişnuit".

În întreaga ţară, candidaţii aşteaptă în medie două luni ca să poată da examenul. Cel mai rău este în Hunedoara, Neamţ şi Suceava, unde elevii au stat şi trei luni până la testare.

Costel Ban, Instructor Auto: "La Bucureşti s-a ajuns cu programările la aproximativ o lună de zile, dar la Ilfov din nou s-a ajuns la două luni şi jumătate trei luni, după ce elevul a luat sala. Este foarte mult, uită practic, poate să uite reperele care i se dau, îşi uită din abilităţi".

Întârzierea examenelor a fost cauzată în primul rând de pandemie, susţin responsabilii. Imediat după sfârşitul stării de urgenţă, când examenele s-au reluat, peste 100 de mii de candidaţi au fost reprogramaţi la proba practică, fapt ce a dus la mărirea perioadei de aşteptare pentru noii candidaţi.

Pensionările, concediile sau îmbolnăvirea angajaţilor cu SARS-COV-2 au dat şi ele peste cap examenele.

Potrivit statisticilor, în primele 6 luni din 2021 numărul candidaţilor la probele practice şi teoretice a fost considerabil mai mare faţă de anul trecut. Puţin peste 50 la sută dintre ei au reuşit să promoveze.