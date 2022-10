Pensionarii au luat cu asalt primăria din Galați, pentru 30 de lei ajutor de încălzire. „Noi murim de foame”

Oamenii spun că îndură totul pentru cel mult 30 de lei pe lună – reducere la facturile de gaze și curent electric.

După ce au fost nevoiți să aștepte câteva ore în picioare, mulţi au cedat și şi-au aruncat vorbe grele.

Femeie: „Noi murim de foame, cu 14 milioane, cu 35 de ani de muncă. De ce nu ia în considerație anii de muncă, să îmi dea și mie măcar 20?"

Vârstnicii mărturisesc că se simt umiliți. Au venituri foarte mici și ar face orice pentru a mai reduce din cheltuieli.

Femeie: „Nu am servici! Când merg la Forțele de Muncă mă trimite la Pensii, când merg la Pensii, mă trimite la Muncă. Și trebuie să cerșesc acuma, nu?”

Reporter: Unde ați lucrat?

Femeie: „În șantierul naval."

Pensionară: „Mă ajută copiii, într-un fel sau altul, când pot și ei. Au copii, au și ei… Mă rog, fiecare se descurcă cum poate."

„E foarte complicat, e bătaie de joc de lume”

Cel mai greu le-a fost pensionarilor care suferă și de boli grave. O doamnă a încercat să își acopere capul cu o sacoșă, pentru că a simțit că amețește, din cauza căldurii. Are la activ un accident vascular-cerebral și suferă de astm: „își bat joc de noi. Cât să mai îndurăm, oare, cât să mai îndurăm? Ne umilesc într-un hal… Mai bine ne-ar mai pune la pensie un milion, două, și nu ne-ar mai chinui cu acte. Sunt bătrâni singuri care nu știu să mai scrie, care n-are cine să-i ajute."

Toate eforturile înseamnă, în cele din urmă, 20-30 de lei mai puțin la gaz sau curent.

Femeie: „E foarte complicat, e bătaie de joc de lume.”

Reporter: Nu v-ați descurcat cu actele?

Femeie: „Nu, mă duc acasă să iau factura, să mă apuc să caut toate, că de abia stau!"

Reporter: Mai știți câți lei ați primit ca ajutor anul trecut?

Femeie: „În jur de 30 de lei."



Adriana Ghinoiu, șef serviciu Ajutoare de Încălzire, Primăria Galați: „Până la momentul ăsta s-au depus 1.046 de cereri, pentru sezonul 2022-2023. În anul trecut, am avut 4.989 de cereri soluționate și transmise. Mă aștept ca anul ăsta să fie depuse mai multe.”

Documentele necesare pot fi depuse până pe 15 octombrie.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 05-10-2022 17:56