Pedeapsa exemplară primită de o femeie care a vandalizat mașina greșită, pronunțată la Judecătoria Sectorului 3

Din cauza întunericului, a făcut praf mașina unui necunoscut.

Cu doar câteva ore înainte de Revelion, un bucureștean care tocmai se pregătea să plece din țară și-a descoperit mașina în parcare complet vandalizată.

Marius Cătălin Mardale, păgubit: „Când am coborât la mașină, un haos. Toată mașina spartă, geam, parbriz, luneta, oglinzile, toată mașina lovită, turnată benzină, motorină. M-am speriat pentru că am crezut că cineva îmi vrea răul, iar după, la o săptămână, după ce am anchetat și am văzut că e o doamnă și nu un domn, au început probleme în relație. Soția credea că am vreo legătură cu vreo altă fată. Și că a venit să se răzbune pe noi.”

Suspecta a fost prinsă o lună mai târziu tot cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. A fost oprită în trafic în aceeași zonă, conducând aceeași mașină ca în noaptea atacului, doar că nu avea permis de conducere.

„Mă certasem cu soțul și am ieșit să mă liniştesc. Și am avut impresia că a venit să mă urmărească. Tatăl lui avea mașina asemănătoare ca detaliu, culoare identică, noapte, plus supărarea plus oboseala... A ieșit nenorocirea asta” a explicat suspecta în mărturie.

Din momentul în care a dat primele explicații, suspecta, o femeie în vârstă de 45 de ani, nu a mai fost de găsit. Judecătorii au căutat-o în repetate rânduri să aducă în sala de judecată. Inclusiv cu mai multe mandate de aducere. Așa că au condamnat-o în lipsă.

Judecătoria Sectorului 3 a găsit-o vinovată pe femeia care a vandalizat mașina nu doar de distrugere, ci și de conducere fără permis. Așa că, deși pedeapsa dată de instanță e mică, opt luni de închisoare, magistratul a dispus ca ea să fie executată în spatele gratiilor. În plus, va trebui să îi plătească păgubitului ghinionist și reparațiile: puțin peste zece mii de lei.

Suspecta, care susține că a aflat abia acum cum s-a terminat procesul, nu mai poate face apel la condamnare pentru că este prea târziu.

