Patru curse aeriene interne spre Constanța. Hotelierii au inclus prețul biletelor de avion în pachetele pentru acest sezon

Într-o încercare de a-i convinge pe români să revină pe litoral, din acest an sunt anunțate patru curse aeriene interne spre Constanța. Hotelierii au inclus prețul biletelor de avion în pachetele pentru acest sezon.

Turiștii pot zbura de la Suceava, Oradea, Cluj și Timișoara. Aeroportul din Constanța este în plină modernizare cu fonduri europene, așa cum s-a întâmplat și la Tulcea, deși acolo nu a fost înregistrat nici măcar un singur pasager.

Compania care operează zborurile a stabilit același tarif pentru toate destinațiile. De exemplu, acum, un bilet dus-întors de la Cluj la Constanța este 132 de euro de persoană.

Zborurile operate în perioada 22 iunie -17 septembrie 2023

Constanța-Suceava-Retur (o frecvență-joi)

Constanța-Timișoara-Retur (două frecvențe-joi și duminică)

Constanța-Cluj-Retur (două frevcențe-joi și duminică)

Constanța-Oradea-Retur (o frecvență-dumincă)



Sursa: Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța



Din 22 iunie până pe 17 septembrie va fi câte o cursă pe săptămână de la Suceava și Oradea și câte două de la Timișoara și Cluj. Potrivit patronatelor din turism, sunt zone de unde vin turiști familiști care stau, în medie, cel puțin patru nopți pe litoral.



Tudor Constantinescu, directorul unei companii aeriene: „Dacă vor fi mai mulți pasageri decât estimăm sau am estimat în momentul stabilirii orarului, cu siguranță vom crește numărul de frecvențe și ne uităm și spre diversificarea destinațiilor deservite."



Raluca Ticu, managerul unei agenții de turism: „Noi am început deja promovarea acestor zboruri, avem tarife, noi considerăm că sunt bune, acestea pornesc undeva de la 2700 de lei pentru un hotel de trei stele cazare pentru doua persoane, cu biletele de avion incluse și bagajul de cală, plus transferul de la și către aeroport."



Ultimele curse interne care au aterizat pe aeroportul de pe litoral s-au oprit odată cu falimentul companiei Blue Air. De atunci, turiștii din județele îndepărtate au folosit trenul sau mașina.



Cristian Barhalescu, vicepreședinte ANAT Sud-Est: „Scurtează foarte mult pe de o parte distanța, dar și oferă acces celor care își permit să vină peste weekend sau o săptămână întreagă pe litoralul românesc. au posibilitatea să urce într-un avion și în câteva ore să fie într-o destinație fără să fie nevoiți să apeleze la mașină sau ore în trafic.”

Iar Aeroportul de la Constanța este în proces de modernizare după accesarea a 100 de milioane de euro din fonduri europene. Lucrările sunt estimate să se finalizeze la finalul lui 2023, dar până atunci turiștii vor avea și curse cu transportul local până la Constanța.

Bogdan Artagea, directorul Aeroportului Mihail Kogălniceanu: „O să avem camere video și control acces pe tot perimetrul, aparatură de control antitero de ultimă generație, un terminal care sper să fie cel mai frumos din țară.”

Dacă la Constanța sunt speranțe, la Tulcea nu se întâmplă nimic, deși aeroportul face legătură cu Delta Dunării.



Peste 5700 de pasageri au tranzitat aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanta, în prima lună a acestui an. În schimb, la Tulcea, acolo unde au fost investiți peste 200 de milioane de lei din fonduri europene, nu a fost înregistrat nici măcar un pasager.



Deși poate fi o poartă de intrare care să ajute turismul din Deltă, la aeroportul din Tulcea nu este anunțată nici anul acesta vreo cursă internă sau externă.

