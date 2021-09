Patru case alăturate au fost cuprinse de flăcări, în Băicoi. Mai multe butelii au explodat

Necaz mare la Băicoi, în Prahova, unde patru case alăturate au fost cuprinse de flăcări în miezul zilei.

Focul s-a extins rapid și mai multe butelii au explodat, așa că misiunea pompierilor a fost dificilă.

Nimeni nu a fost rănit, însă mai multe familii au rămas fără adăpost.

Oamenii spun că au fost învăluiți de fum dintr-o dată. Au apucat doar să-și ia copiii în brațe și străbunica de mână, iar când au ajuns în curte au văzut că acoperișul ardea violent. Flăcările acaparaseră și casele de lângă.

Vecin: ”Flăcări, fum negru mare aici. Când am venit deja era tot în flăcări, lumea, pompierii. S-au auzit trei explozii, deocamdată nu știm de la ce. După presupunere s-ar putea să fie butelii. A ars tot în spate, acolo.”

Mai mulți vecini au sărit în ajutor până la sosirea pompierilor.

Localnic: ”Am venit, am tras de furtune, am ajutat cu ce am putut. Nu aveați ce să faceți, vă dați seama, e numai carton și tâmplărie, lemne. O durere sufletească.”

Au ars în jur de 400 de metri pătrați, spun pompierii. Inițial, trei mașini de stingere au fost trimise în zonă, dar numărul a fost suplimentat.

Alexandru Muscalu, ISU Prahova: ”Echipajele de pompieri, când au ajuns la fata locului, au găsit patru case arzând generalizat. La locul intervenției s-au deplasat șapte autospeciale de apă și spumă. Una dintre case era construită din lemn și cu acoperiș de carton. ”

Vecinii spun că oamenii de-abia își terminaseră locuința, iar acum au nevoie urgentă de ajutor.

Vecină: ”Abia a terminat casa pe afară și ei au dat cu ce au dat pe acoperiș. Acum a terminat-o și când să zică că a terminat-o s-a întâmplat necazul, dar s-a extins de aici în partea aialaltă.”

Marius Constantin, primar Băicoi: ”Flăcări extinse datorită secetei, lemnul uscat, casele îngrămădite una în alta și s-a extins foarte rapid. Este o situație destul de delicată, dar încă o dată vom ajuta și sper ca toată comunitatea să ajute, să sprijine, că oricine poate fi în locul acestor oameni necăjiți.”

Pompierii au stabilit că incendiul a pornit de la un frigider defect.