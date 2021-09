SuferinÈ›a unei bÄƒtrÃ¢ne care a rÄƒmas pe drumuri dupÄƒ ce i-a ars casa. Are 5 copii, dar niciunul nu o ajutÄƒ

Un incendiu puternic izbucnit într-o comună din judeţul Neamţ a lăsat o bătrână de 82 de ani pe drumuri.

În ciuda eforturilor vecinilor şi a pompierilor militari, casa a fost distrusă în totalitate de flăcările violente, iar acum femeia are nevoie de sprijinul semenilor. Bătrâna are mai mulţi copii, însă, deocamdată, niciunul nu i-a sărit în ajutor.

Bătrâna, care locuieşte în comuna Secuieni, era în casa uneia dintre fiicele ei când a văzut un fum gros ieşind de sub acoperişul locuinţei sale. Disperată, femeia de 82 de ani a cerut ajutorul vecinilor, care au fugit la fântână cu găleţile.

Maria Cotun, proprietara casei: „Eram în casă la vale şi când am ieşit afară am văzut flăcări. M-aş fi băgat eu, că eram în stare să intru, că casa nu era goală, mai aveam ceva în casă. M-am speriat. Tot ardea cu flacără mare.”

Oamenii au sărit repede în ajutorul bătrânei, însă vâlvătaia era deja prea puternică şi există riscul să se extindă şi la casele lor.

Citește și O bătrână a murit carbonizată după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

Elena Pârvu, vecină: „Am sărit cu apă cu găleţile am scos apa din fântâna. Am ajutat-o cât am putut până au venit maşinile de la pompieri. Era fum extraordinar de mare, ea s-a speriat eu m-am dus şi am luat-o la mine şi am ajutat-o.”

Tot ce au mai putut face a fost să împiedice flăcările să ajungă şi la casele din apropiere. Din nefericire, casa bătrânei a fost distrusă în totalitate.

Petrea Pintilie, ISU Neamţ: „Incendiul se manifesta generalizat la acoperişul unei case de locuit cu pericol de propagare la întreaga locuinţa şi la câteva anexe. În urma incendiului au ars 80 de metri din acoperiş bunuri textile şi mobilier dintr-o cameră. Proprietara locuinţei a suferit atac de panică fiind asistată medical.

Bătrână are nevoie de ajutor acum, mai mult ca niciodată, mai ales că se apropie toamna, însă niciunul din cei cinci copii nu i-au venit în sprijin, deocamdată. Cu amărăciune, bunica spune că fiecare şi-a găsit drumul în viaţă şi acum la bătrâneţe au cam uitat de ea.

Reporter: „Câţi copii aveţi?”

Maria Cotun: „Cinci.”

Reporter: „Şi munciţi singură, de ce nu vin?”

Maria Cotun: „Eu singură. Am şi aproape, dar nu vin. Trebuie să le dai bani, nu vin degeaba.”

Impresionaţi de situaţia femeii, vecinii spun că vor face tot posibilul să o ajute să îşi construiască un nou adăpost. Potrivit pompierilor, incendiul a fost provocat de coşul de fum care nu era bine izolat.