Pățania unui pensionar britanic: „M-am dus la spital pentru botox și acum sunt circumcis”

În 2015, Terry Brazier suferea de sindromul vezicii hiperactive, care se tratează cu injecții cu botox. S-a internat în unitatea medicală Leicester Royal Infirmary pentru o intervenție, numai că personalul medical a încurcat fișele pacienților.

Terry a fost conștient pe parcursul operației și a discutat cu medicii. Au fost, însă, atât de absorbiți de discuție, încât și-au dat seama că procedura e greșită când era deja prea târziu.

„M-am dus la spital pentru botox și acum sunt circumcis”, a susținut Terry, pentru Daily Star.

„Când și-au dat seama ce-au făcut, nici nu știau ce să-mi spună. Mi-au zis până la urmă că nu mă pot trimite în salon și că trebuie să discute cu mine. Asistenta medicală era lângă mine când discutam, așa că nu știam ce mi se întâmplă. Chiar a fost o surpriză”, a continuat el.

