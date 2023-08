Pasajul Doamna Ghica este gata și va fi deschis. Lucrările vor fi reluate însă în câțiva ani

Termenul de finalizare a fost amânat pentru că nu au fost fonduri suficiente. Dar pasajul nu este prevăzut cu linie de tramvai, așa că bucuria șoferilor se va încheia, în câțiva ani când, vor începe lucrările din nou.

Noutatea pentru pasajul de la Doamna Ghica o reprezintă un sistem de senzori care va monitoriza modul în care se comportă de-a lungul timpului structura de rezistență.

Senzorii vor transmite date, interpretate de Facultatea de Construcții. Este primul pasaj din București cu un astfel de sistem.

Cristian Hiver, director trustul de clădiri metropolitane: „Noi am instalat un sistem care monitorizează în timp real toată mișcarea podului. Cât de rezistent, cât trăiește, dacă are probleme în timp. Să știți că orice problemă este mult mai ușor de rezolvat înainte decât după. Nu se vede, bineînțeles, avem și în structură, dar noi am adăugat pe partea de tablier pentru a verifica mișcările.”

Șoferii nu cred, însă, că lucrarea va rezolva problema aglomerației din zonă.

Taximetrist: „Traficul este dezastruos pot să spun, altfel nu pot să numesc decât dezastruos. Lasă de dorit. Cine ne plătește consumul la benzină, cine răspunde de timpul nostri pierdut. La intrare și la ieșire din pasaj va fi tot așa, coloană!”

Șofer: „E foarte aglomerat peste tot. În zona asta se pierd 18-22 de minute, cam așa.”

Lucrările la pasaj au început în 2018 și aveau termen de finalizare în mai 2020, însă au tot fost amânate pentru că nu au fost bani.

Când va fi gata, pasajul va prelua mare parte din traficul din zonă, speră autoritățile.

Șoseaua Colentina face legătura cu zona de Nord Est a țării, prin Drumul Național 2. Pe aici trec șoferii care merg spre Buzău, Focșani, Suceava sau Siret, daca nu vor să meargă pe șoseaua de centură.

Lucrările la pasaj vor fi reluate în câțiva ani, pentru montarea unei linii de tramvai care să meargă spre Pipera.

Pasajul Doamna Ghica a costat peste 110 milioane de lei, fără TVA, bani plătiți de Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 2.

Sursa: StirilePROTV
Dată publicare: 29-08-2023 19:42