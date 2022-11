Parcările primăriei generale au adus până acum 18,3 milioane de lei. Stelian Bujduveanu anunță încă 30.000 de locuri

Viceprimarul Stelian Bujduveanu susține însă că nu creșterea încasărilor este principalul scop al municipalității, ci schimbarea mentalității bucureștenilor.

Banii obţinuţi de către Primăria Capitalei de pe urma parcărilor, în a doua jumătate a acestui an, au crescut cu aproape 60% faţă de perioada similară din 2021. Astfel, dacă în perioada iunie - noiembrie 2021 s-au încasat 11,5 milioane lei, în iunie - noiembrie 2022 veniturile au crescut la 18,3 milioane lei. Stelian Bujduveanu a subliniat însă că scopul nu a fost creşterea încasărilor, ci schimbarea mentalităţii.

Precizările au fost făcute în cadrul dezbaterii publice organizate de Primăria Municipiului Bucureşti pe tema tarifului de parcare de 5 lei/oră, dar şi a proiectului privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, transmite Agerpres.

Viceprimarul a anunţat că obiectivul PMB este să amenajeze 30.000 de locuri de parcare până în iarna anului viitor.

Conform lui Bujduveanu, în interiorul inelului central şi în zona de nord, se pot crea aproape 80.000 de locuri de parcare cu plată. Sunt vizate inclusiv zonele Floreasca, Dorobanţi, Kiseleff, Herăstrău, Aviaţiei. Aceste 80.000 de locuri de parcare publice nu se vor suprapune cu parcările de reşedinţă- care sunt administrate de primăriile de sector. Viceprimarul Capitalei a menţionat că analizele pentru proiectarea locurilor de parcare vor reliefa şi zonele în care sunt necesare sensuri unice sau piste de biciclete.

„Gândim deja politica de parking integrată cu politica de mobilitate. Scopul nostru nu este doar să trasăm un loc de parcare pe stradă, ci să ne gândim dacă pe acea stradă este necesar pe ambele părţi sau doar pe o parte, câte locuri pentru persoane cu dizabilităţi trebuie să existe, dacă putem renunţa la acele locuri de parcare şi să facem piste de biciclete în acea zonă, ca să unim alte două piste de pe două artere. Atât de departe mergem cu această analiză", a explicat viceprimarul.

Proiecte de construcții de parcaje

Bujduveanu a subliniat că Primăria nu doreşte să amenajeze parcări doar prin marcarea cu vopsea pe stradă. În acest sens, a făcut referire şi la cele 11 parcaje prevăzute în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, în zone precum Sala Palatului sau Mănăstirea Antim.

„Vorbim de parcaje care sunt astăzi în proiectare şi vor fi puse în aplicare în acest mandat. Aşteptăm să iasă documentaţia de urbanism, pentru a le putea licita şi să putem să ne apucăm de execuţie", a menţionat el.

Totodată, sunt identificate terenurile municipalităţii „care stau neutilizate de peste 30 de ani" şi în care pot fi amenajate noi locuri de parcare. Sunt identificate aproximativ 10.000 de terenuri ale municipalității, dar sunnt necesare avize, inclusiv de urbanism, a mai spus el.

Cine ar putea parca gratuit pe locurile primăriei

Stelian Bujduveanu a arătat că proiectul supus dezbaterii publice prevede un tarif de 5 lei/oră, între orele 8,00 - 20,00, fără dublarea acestuia începând din a treia oră. Tariful zilnic va fi de 25 lei, iar abonamentul lunar de 500 de lei se va aplica inclusiv instituţiilor publice.

Potrivit acestuia, în Bucureşti trebuie să beneficieze de locuri gratuite de parcare persoanele cu dizabilităţi, maşinile electrice, presa şi angajaţii anumitor instituţii, fiind însă introduse condiţii noi pentru a beneficia de gratuitate.

Totodată, pentru o calitate mai bună a vieţii în Bucureşti, sunt necesare: eliberarea trotuarelor, crearea benzilor unice pentru transportul public şi a sensurilor unice.

„Scopul nostru nu a fost să încasăm banii bucureştenilor, ci scopul a fost să schimbăm mentalitatea. Să mergem de la o mentalitate de '5 lei la cel care mută lada ca să laşi maşina' şi să facem un serviciu predictibil. (...) Pentru acel om care pleacă de acasă şi vine în zona centrală, la PMB, să depună pentru certificat de urbanism, pentru el un loc de parcare, poate să coste 5 lei, 10 lei. El are nevoie ca în acea oră să îşi rezolve treaba, să plece. El are nevoie de o parcare cu plată. Când cetăţeanul care locuieşte în centru are un tarif accesibil pentru parcarea de reşedinţă e mulţumit, pentru că zi-noapte, maşina rămâne în siguranţă pe un loc de parcare".

